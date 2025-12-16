मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मोतियाबिंद की शुरुआत से पहले दिखते हैं ये 5 लक्षण, समय रहते हो जाएं सावधान; वरना जा सकती है नजर

    Causes of Cataract: मोतियाबिंद यानी आंख की पुतली के पीछे मौजूद पारदर्शी लेंस पर धुंधली परत जम जाना। यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ती है और समय पर इलाज न होने पर अंधेपन का कारण बन सकती है। अच्छी बात यह है कि शुरुआती संकेत पहचान लिए जाएं, तो सही उपचार से नजर पूरी तरह लौट सकती है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 03:27:45 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 03:27:45 PM (IST)
    मोतियाबिंद की शुरुआत से पहले दिखते हैं ये 5 लक्षण, समय रहते हो जाएं सावधान; वरना जा सकती है नजर
    मोतियाबिंद की शुरुआत से पहले दिखते हैं ये 5 लक्षण।

    HighLights

    1. मोतियाबिंद की शुरुआत से पहले दिखते हैं ये 5 लक्षण।
    2. पास या दूर की नजर में अचानक बदलाव महसूस होना।
    3. रात या कम रोशनी में देखने में दिक्कत भी इसका लक्षण।

    लाइफस्टाइल डेस्क। मोतियाबिंद यानी आंख की पुतली के पीछे मौजूद पारदर्शी लेंस पर धुंधली परत जम जाना। यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ती है और समय पर इलाज न होने पर अंधेपन का कारण बन सकती है। अच्छी बात यह है कि शुरुआती संकेत पहचान लिए जाएं, तो सही उपचार से नजर पूरी तरह लौट सकती है। आइए जानते हैं मोतियाबिंद के शुरुआती 5 लक्षण।

    1. धुंधली या डबल नजर आना

    चीजें साफ न दिखना, धुंध या कोहरे जैसा नजर आना या एक वस्तु दो दिखाई देना मोतियाबिंद का पहला संकेत हो सकता है। अगर चश्मे का नंबर बार-बार बदलवाना पड़ रहा है, तो सतर्क हो जाएं।

    2. रात या कम रोशनी में देखने में दिक्कत

    रात में गाड़ी चलाते समय सामने की लाइट बहुत तेज और फैली हुई लगे, या उसके चारों ओर घेरा (हेलो) दिखे, तो यह चेतावनी हो सकती है। कम रोशनी में पढ़ने में परेशानी भी संकेत है।

    3. रंग फीके या पीले नजर आना

    मोतियाबिंद बढ़ने पर सफेद रंग पीला सा दिखने लगता है और रंगों की चमक कम हो जाती है। कपड़े चुनते या रंग पहचानने में फर्क साफ महसूस होता है।

    4. तेज रोशनी से चुभन और पानी आना

    धूप या तेज बल्ब की रोशनी में आंखों में चुभन, जलन या पानी आना भी शुरुआती लक्षणों में शामिल है। कई लोगों को लाइट के चारों ओर इंद्रधनुष जैसा घेरा दिखता है।

    5. पास या दूर की नजर में अचानक बदलाव

    कभी-कभी बिना चश्मे के पास की चीजें साफ दिखने लगती हैं और कुछ समय बाद फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। नजर का यह अस्थिर होना भी मोतियाबिंद का संकेत हो सकता है।

    क्या करें?

    ऐसे किसी भी लक्षण पर आंखों के डॉक्टर से जांच कराएं। शुरुआती अवस्था में इलाज आसान और प्रभावी होता है।

    नोट - यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी लक्षण या उपचार से पहले नेत्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.