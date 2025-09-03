Teacher’s Day 2025: गिफ्ट ही नहीं, स्टूडेंट्स इन तरीकों से करें टीचर्स डे सेलिब्रेट... मैडम भी कहेंगी 'वाह-वाह'
Teachers Day 2025 Celebration Ideas: हर साल 5 सितंबर को भारत में टीचर्स डे (Teachers Day) मनाया जाता है। लेकिन सिर्फ गिफ्ट ही नहीं, कुछ अनोखे आइडियाज अपनाकर भी आप इस दिन को यादगार बना सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान और खास टीचर्स डे सेलिब्रेशन आइडियाज-
Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 11:12:25 AM (IST)
Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 11:17:17 AM (IST)
Creative Teachers Day celebration ideas
HighLights
- 5 सितंबर को भारत में टीचर्स डे मनाते हैं।
- इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं।
- यहां देखें खास टीचर्स डे सेलिब्रेशन आइडिया।
डिजिटल डेस्क। हर साल 5 सितंबर को भारत में टीचर्स डे (Teachers Day) मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अपने शिक्षकों के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करना होता है।
स्कूल और कॉलेजों में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई जगहों पर 12वीं क्लास के छात्र टीचर्स की जगह पढ़ाते हैं, वहीं कई बच्चे गिफ्ट्स और हैंडमेड कार्ड देकर अपने शिक्षकों का धन्यवाद करते हैं।
लेकिन सिर्फ गिफ्ट ही नहीं, कुछ अनोखे आइडियाज अपनाकर भी आप इस दिन को यादगार बना सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान और खास टीचर्स डे सेलिब्रेशन आइडियाज (Teachers Day Celebration Ideas in Hindi)
1. क्लास को सजाएं
- अगर पूरी क्लास मिलकर टीचर को सरप्राइज देना चाहती है तो क्लासरूम को सजाना सबसे आसान और अच्छा तरीका है।
- गुब्बारे और रंगीन पेपर से डेकोरेशन करें।
- ब्लैकबोर्ड पर टीचर के बारे में प्यारे मैसेज या कोट्स लिखें।
- सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर टीचर को विश करें।
- नोटिस बोर्ड पर सभी टीचर्स के नाम और छात्रों की राय लिखकर भी उन्हें खास महसूस कराया जा सकता है।
2. थैंक-यू नोट या स्क्रैपबुक
- कार्ड गिफ्ट करने के अलावा आप अपनी क्लास टीचर को थैंक-यू स्क्रैपबुक दे सकते हैं।
- हर स्टूडेंट उसमें कुछ लाइनें लिखे कि वे अपने टीचर को क्यों पसंद करते हैं।
- स्क्रैपबुक को रंगीन पेन और डेकोरेशन से खास बनाया जा सकता है।
- यह एक यादगार गिफ्ट होगा, जिसे टीचर हमेशा संभाल कर रखेंगी।
3. एक खूबसूरत तोहफा
- जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट अलग-अलग गिफ्ट लेकर आए। पूरी क्लास मिलकर एक यूनिक गिफ्ट दे सकती है।
- फूलों का गुलदस्ता या इनडोर प्लांट।
- कोई अच्छी किताब।
- ज्वेलरी जैसे साधारण नेकलेस या ईयररिंग्स (कम बजट में भी आसानी से उपलब्ध)।
4. वीडियो मैसेज
- पूरी क्लास मिलकर एक छोटा सा वीडियो बना सकती है।
- हर स्टूडेंट टीचर को बधाई देते हुए एक-एक मैसेज रिकॉर्ड करे।
- इसे एडिट कर एक खूबसूरत वीडियो तैयार किया जा सकता है।
- वीडियो स्कूल या क्लास ग्रुप में शेयर करें। यह गिफ्ट टीचर को जरूर पसंद आएगा।