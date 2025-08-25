मेरी खबरें
    Magnesium Deficiency: मैग्नीशियम की कमी होने पर शरीर देता है ये संकेत, नजरअंदाज करने की गलती बढ़ा देगी परेशानी

    शरीर में मैग्नीशियम की कमी (Magnesium Deficiency) होना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि अगर कुछ लक्षणों पर ध्यान देकर इसकी कमी का पता लगा लिया जाए तो परेशानी को बढ़ने से रोका जा सकता है। आइए जानें मैग्नीशियम की कमी होने पर शरीर में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 04:15:35 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 04:15:35 PM (IST)
    मैग्नीशियम की कमी सेहत के लिए काफी खतरनाक है।

    1. मैग्नीशियम की कमी सेहत के लिए काफी खतरनाक है।
    2. इसकी कमी होने पर शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं।
    3. इन लक्षणों की वक्त पर पहचान करके रह सकते हैं हेल्दी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में स्ट्रेस एक आम समस्या बन चुकी है। काम का दबाव, पढ़ाई का तनाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और बदलती लाइफस्टाइल के कारण ग्वालियर में युवा और कामकाजी लोग मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि यदि तनाव लंबे समय तक बना रहे तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। गैस्ट्रोएंटेरोलाजिस्ट डॉ. मयंक माहेश्वरी ने बताया कि मैग्नीशियम की कमी तनाव को और बढ़ा देती है, जिससे यह एक दुष्चक्र का रूप ले लेता है।

    कम मैग्नीशियम के लक्षण

    कम मैग्नीशियम स्तर से तनाव बढ़ता है और लगातार तनाव से शरीर में मैग्नीशियम की कमी और तेज हो जाती है। ऐसे में न तो शरीर तनाव से उबर पाता है और न ही खनिज की कमी पूरी हो पाती है। इस चक्र को तोड़ने के लिए जरूरी है कि लोग अपने भोजन में मैग्नीशियम युक्त चीजें शामिल करें।

    अस्पतालों में बढ़े मामले

    जेएएच और निजी अस्पतालों के रिकार्ड बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सिरदर्द, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और मांसपेशियों में खिंचाव जैसे लक्षणों वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। कई मामलों में जांच में मैग्नीशियम की कमी पाई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रोसेस्ड फूड का बढ़ता चलन भी इस कमी की एक वजह है क्योंकि इनमें मैग्नीशियम कम होता है।

    दैनिक आहार में थोड़े से बदलाव से कमी हो सकती है दूर

    डॉक्टर सलाह देते हैं कि लोग अपने दैनिक आहार में इन चीजों को शामिल करें, साथ ही योग, ध्यान और नियमित व्यायाम से तनाव को कम करने का प्रयास करें। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, बल्कि शरीर के मैग्नीशियम स्तर को भी संतुलित रखेगा। सही खानपान और जीवनशैली में बदलाव करके लोग इस दुष्चक्र से बाहर निकल सकते हैं और तनाव को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं।

    मैग्नीशियम से भरपूर भोजन

    1. पत्तेदार हरी सब्जियां (पालक, मेथी, चौलाई)

    2. नट्स (बादाम, काजू, ब्राजील नट्स)

    3. फल (एवोकाडो, केला, पपीता)

    4. लो-फैट डेयरी प्रोडक्ट्स

    5. सीड्स (फ्लैक्स सीड, चिया सीड, कद्दू के बीज)

    6. साबुत अनाज से बने ब्रेड और सीरियल्स

