आर्टिफिशियल ज्वेलरी का महिलाओं के बीच बढ़ा ट्रेंड, दे रहा सोने जैसा लुक

लाइफस्टाइल डेस्क। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ट्रेंड इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है। खासकर महिलाओं के बीच इसकी काफी मांग है। यह ज्वेलरी आकर्षक है के साथ-साथ सोने और चांदी के जेवर की तुलना में काफी सस्ती भी है।

आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग बढ़ने की एक बड़ी वजह सोने और चांदी की कीमतों में होता इजाफा भी है। जब सोने और चांदी के दाम आसमान छूने लगते हैं, तो लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ओर रुख करने लगते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी की विविधता और आकर्षक डिजाइन भी इसकी मांग को बढ़ावा दे रहे हैं।