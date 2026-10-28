जीभ में जलन को लेकर हो सकती है कई वजह, समय पर जांच जरूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पेट में गैस बनना, जलन रहना, कब्ज और जीभ में जलन जैसी समस्याएं आम लगती हैं, लेकिन बार-बार होने पर इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खानपान में अनियमितता, कम पानी पीना और बिगड़ी हुई दिनचर्या इन परेशानियों को बढ़ा सकती है। वहीं डायबिटीज और एलर्जी जैसी समस्याओं में भी लक्षणों के अनुसार सही उपचार और सावधानी जरूरी है।

पाठकों की इन्हीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर मंगलवार को नईदुनिया का हेलो डाॅक्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के अधीक्षक डाॅ. केएल शर्मा ने पाठकों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने पेट संबंधी परेशानियों से राहत पाने, खानपान में सुधार करने और डायबिटीज को नियंत्रित रखने के लिए चिकित्सकीय सलाह दी।

सवाल-जवाब सवाल: पेट में गैस बनती है? रामेश चंद्र शर्मा, भितरवार जवाब: भोजन नियमित समय पर करें और खाने को अच्छी तरह चबाकर खाएं। बहुत जल्दी-जल्दी खाने, अधिक तला-भुना भोजन करने और एक बार में ज्यादा खाने से बचें। गैस की समस्या लगातार बनी रहे या पेट में तेज दर्द, उल्टी अथवा वजन कम होने जैसे लक्षण हों तो चिकित्सक से परामर्श लें। सवाल: जीभ में जलन होती है? गायत्री देवी शिवहरे, ग्वालियर जवाब: जीभ में जलन के कई कारण हो सकते हैं। मुंह में सूखापन, पोषण की कमी, संक्रमण या अन्य समस्याएं इसकी वजह हो सकती हैं। पर्याप्त पानी पिएं और बहुत गर्म, तीखा व अम्लीय भोजन लेने से बचें। परेशानी लगातार बनी रहे तो जांच कराएं।

सवाल: पेट में जलन रहती है? कैलाश नारायण, मुरार, ग्वालियर जवाब: भोजन करने के तुरंत बाद लेटने से बचें। एक बार में अधिक भोजन करने और ऐसे खाद्य पदार्थों से परहेज करें जिनसे जलन बढ़ती हो। रात का भोजन सोने से कम से कम दो से तीन घंटे पहले कर लें। बार-बार जलन होने पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। सवाल: पेट साफ नहीं होता? होतम सिंह, पिछोर, ग्वालियर जवाब: कब्ज से बचने के लिए भोजन में फल, सब्जियां और रेशेदार पदार्थ शामिल करें। पर्याप्त पानी पिएं और रोजाना शारीरिक गतिविधि करें। मल त्याग की इच्छा को न रोकें। लंबे समय तक कब्ज रहने, पेट में तेज दर्द या मल में खून आने पर डाॅक्टर को दिखाएं। सवाल: मुंह में छाले बार-बार हो जाते हैं? घनश्याम, शिवपुरी जवाब: बार-बार छाले होने पर खानपान, मुंह की स्वच्छता और पोषण की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। बहुत तीखा और खट्टा भोजन छालों में जलन बढ़ा सकता है। यदि छाले दो सप्ताह से अधिक बने रहें या बार-बार लौटें तो चिकित्सकीय जांच कराएं। सवाल: मुझे डायबिटीज है, क्या करूं? किशन सिंह चौहान, ग्वालियर जवाब: डायबिटीज को नियंत्रित रखने के लिए नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लें। भोजन का समय नियमित रखें, मीठे पेय और अधिक चीनी से बचें तथा अपनी क्षमता के अनुसार रोजाना व्यायाम करें।