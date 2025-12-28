मेरी खबरें
    By Mahesh GuptaEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 04:46:47 AM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 04:51:40 AM (IST)
    28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ये 6 दिन हैं महत्वपूर्ण, जानिए किस तारीख को है कौन-सा दिवस
    28 दिसंबर से 3 जनवरी तक महत्वपूर्ण दिवस

    डिजिटल डेस्क: साल 2025 खत्म होने वाला है और साल 2026 आने वाला है। इस साल का अंतिम सप्ताह चल रहा है। ऐसे में 28 दिसंबर से लेकर जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में कई ऐसे दिन हैं, जो कि बहुत अधिक महत्व की हैं। आइए जानते हैं 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक कौन-कौन से दिन महत्वपूर्ण हैं।

    28 दिसंबर (स्व. रतन टाटा का जन्मदिन)

    भारतीय उद्योगपति, उद्यमी और टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष रतन नवल टाटा को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आप उन्हें इस बार फोर्ब्स की सूची में न पाएं, लेकिन वे निश्चित रूप से हर उम्र, लिंग और वर्ग के लोगों के दिलों में अपनी जगह रखते हैं। इस दिन उनका जन्मदिन है।


    29 दिसंबर (अंतरराष्ट्रीय सेलो दिवस)

    अंतरराष्ट्रीय सेलो दिवस, जो प्रतिवर्ष 29 दिसंबर को मनाया जाता है। इतिहास के महानतम सेलो वादकों में से एक, पाब्लो कैसाल्स की विरासत का सम्मान करता है, जिनका जन्म 1876 में इसी दिन हुआ था। यह विशेष दिन सेलो के समृद्ध इतिहास, इसके भावपूर्ण संगीत और उन कलाकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जो इसकी गहरी, गूंजदार ध्वनियों को जीवंत बनाते हैं।

    31 दिसंबर (नववर्ष की पूर्व संध्या)

    ग्रेगोरियन केलेंडर के अनुसार, नव वर्ष की पूर्व संध्या 31 दिसंबर को मनाई जाती है, जो वर्ष का अंतिम दिन होता है। लोग इस शाम को नाच-गाना, भोजन करना आदि के माध्यम से एक साथ इकट्ठा होते हैं और पुराने साल को विदा कर नए साल का स्वागत करते हैं। अब शहरों में इसे बृहद स्तर पर मनाया जाने लगा है। इस दिन बाहर से सिंगर, बैंड, एंकर बुलाए जाते हैं, जो पार्टी को और भी राक बना देते हैं। सभी जगह थीम बेस्ड पार्टियों का चलन बढ़ रहा है।

    1 जनवरी- (वैश्विक परिवार दिवस)

    इसे शांति और मिल बांटकर रहने के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी को एक वैश्विक परिवार मानते हुए एकजुट होना और शांति का संदेश फैलाना है, ताकि दुनिया को सभी के लिए रहने लायक एक बेहतर जगह बनाया जा सके।

    2 जनवरी- (विश्व अंतर्मुखी दिवस)

    पिछले वर्ष के भयावह समारोहों के ठीक बाद, दो जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस (World Introvert Day) के रूप में मनाया जाता है, ताकि दुनियाभर में मौजूद असंख्य अंतर्मुखी लोगों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। यह अंतर्मुखी लोगों को सम्मान देने और उन्हें आवश्यक समय और स्थान प्रदान करने का आदर्श दिन है।

    3 जनवरी (अंतरराष्ट्रीय मन-शरीर स्वास्थ्य दिवस)

    तीन जनवरी को अंतरराष्ट्रीय मन-शरीर स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यह वह समय है जब हम अपने शरीर और मन दोनों से प्रेम करने के लिए नए विकास और स्वास्थ्य रणनीतियों को अमल में लाकर अपनी प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करते हैं।

