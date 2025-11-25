मेरी खबरें
    आर्टरी ब्लॉक होने पर हार्ट देता है ये 6 संकेत, भूलकर भी न करे नजरअंदाज; वरना बढ़ जाएगा Heart Attack का खतरा

    Heart Attack Symptoms: हार्ट अटैक अचानक नहीं होता, इसके पीछे महीनों या सालों से चल रही आर्टरी ब्लॉकेज की समस्या होती है। कई बार हमारे शरीर में इसके संकेत दिखते हैं, लेकिन अनजाने में हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए, तो हार्ट अटैक से बचाव संभव है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 03:40:20 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 03:40:20 PM (IST)
    HighLights

    1. हार्ट अटैक सालों से चल रही आर्टरी ब्लॉकेज की समस्या होती है।
    2. इन संकेतों को पहचान लिया जाए, तो हार्ट अटैक से बचाव संभव है।
    3. आर्टरी ब्लॉक होने के वे 6 छिपे संकेत, जिन्हें बिल्कुल न करें इग्नोर।

    लाइफस्टाइल डेस्क। हार्ट अटैक अचानक नहीं होता, इसके पीछे महीनों या सालों से चल रही आर्टरी ब्लॉकेज की समस्या होती है। कई बार हमारे शरीर में इसके संकेत दिखते हैं, लेकिन अनजाने में हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।

    अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए, तो हार्ट अटैक से बचाव संभव है। आइए जानते हैं आर्टरी ब्लॉक होने के वे 6 संकेत, जिन्हें बिल्कुल इग्नोर न करें।

    1. सांस फूलना (Shortness of Breath)

    अगर चलते समय या हल्का काम करते ही आपकी सांस फूलने लगे, तो यह आर्टरी में ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है। दिल तक पर्याप्त ऑक्सीजन न पहुंचने पर शरीर ऐसे संकेत देना शुरू कर देता है।

    2. सीने में दबाव या असहजता (Chest Discomfort)

    हल्का दर्द, जलन, दबाव या भारीपन, ये सभी शुरुआती संकेत हो सकते हैं। कई लोग इसे गैस या एसिडिटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह हार्ट से जुड़ी गंभीर चेतावनी भी हो सकती है।

    3. हाथ, कंधे या जबड़े में दर्द

    हार्ट की समस्या का दर्द अक्सर बाएं हाथ, कंधे, पीठ या जबड़े तक फैलता है। अगर ऐसा दर्द बार-बार हो रहा है, खासकर आराम की स्थिति में भी, तो तुरंत जांच कराना जरूरी है।

    4. लगातार थकान और कमजोरी

    अगर बिना ज्यादा काम किए भी आप पूरे दिन थकान महसूस करते हैं, तो यह दिल तक रक्त प्रवाह कम होने का संकेत हो सकता है। खासकर महिलाओं में यह लक्षण सामान्य रूप से देखे जाते हैं।

    5. पैरों या टखनों में सूजन

    आर्टरी ब्लॉक होने पर दिल की पंपिंग क्षमता घट जाती है, जिससे शरीर में फ्लूइड जमा होने लगता है। इसके कारण पैरों, टखनों और पंजों में सूजन दिखाई देती है।

    6. अनियमित दिल की धड़कन (Irregular Heartbeat)

    हार्ट की धड़कन बहुत तेज हो जाए या अचानक धीमी पड़ जाए, यह भी दिल में किसी समस्या का संकेत हो सकता है। इसे बिल्कुल भी हल्के में न लें।

    क्या करें? (Precautions)

    • तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से जांच करवाएं

    • ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच कराएं

    • धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं

    • हेल्दी डाइट और नियमित व्यायाम अपनाएं

    • अचानक आने वाले किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें

    आर्टरी ब्लॉकेज धीरे-धीरे बढ़ता है, लेकिन इसके संकेत समय रहते समझ लिए जाएं तो हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति से आसानी से बचा जा सकता है। अपने दिल का ख्याल रखें और किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।


