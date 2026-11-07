दीवाली पर बिना चीनी मिठास का नया स्वाद, बादाम-खजूर बाइट्स और ड्राई फ्रूट बर्फी की बढ़ी मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली पर मिठाई के बिना उत्सव की कल्पना अधूरी है, लेकिन अब मिठाई चुनते समय लोग केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री और सेहत का भी ध्यान रखने लगे हैं। यही वजह है कि बाजार में पारंपरिक मिठाइयों के साथ शुगर फ्री विकल्पों की मांग भी बढ़ रही है।

खासकर वे मिठाइयां लोगों को आकर्षित कर रही हैं, जिनमें मेवों का भरपूर स्वाद हो और अतिरिक्त चीनी से परहेज किया गया हो। सिटी सेंटर स्थित अल्फांजो स्वीट्स में इस बार दीपावली के लिए बादाम-खजूर बाइट्स और ड्राई फ्रूट बर्फी विशेष रूप से तैयार की गई हैं। इन मिठाइयों को पसंद करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

मेवों का स्वाद और खजूर की प्राकृतिक मिठास

बादाम-खजूर बाइट्स की खासियत इसका छोटा आकार और भरपूर स्वाद है। इसमें बादाम और अन्य मेवों का स्वाद मिलता है, जबकि खजूर प्राकृतिक मिठास देने का काम करता है। यह मिठाई उन लोगों को आकर्षित कर रही है, जो बहुत अधिक मीठा खाने के बजाय हल्की मिठास और मेवों से भरपूर स्वाद पसंद करते हैं। छोटे-छोटे आकार में तैयार होने के कारण इसे परोसना और उपहार के डिब्बों में शामिल करना भी आसान है। त्योहार के दौरान मेहमानों को कुछ अलग परोसने की चाह रखने वाले ग्राहक इसे पसंद कर रहे हैं।

ड्राई फ्रूट बर्फी में हर टुकड़े में मेवों का स्वाद

ड्राई फ्रूट बर्फी भी इस बार मिठाई पसंद करने वालों के बीच अपनी जगह बना रही है। इसमें मेवों का स्वाद प्रमुख रहता है। इसकी बनावट और स्वाद इसे सामान्य मिठाइयों से अलग पहचान देते हैं। बादाम, काजू और दूसरे सूखे मेवों का मेल इसे खास बनाता है। जो लोग पारंपरिक बर्फी से हटकर कुछ नया चखना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा विकल्प बन रही है। आकर्षक रूप और प्रीमियम स्वाद के कारण इसे उपहार के तौर पर देने में भी लोग रुचि दिखा रहे हैं।