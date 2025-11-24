मेरी खबरें
    गर्लफ्रेंड की ये तीन आदत लड़कों को हमेशा करती है परेशान, कहीं आप भी तो नहीं दोहरा रही गलती?

    रिश्तों में छोटी-छोटी आदतें बड़ी परेशानी बन जाती हैं। लड़के अक्सर तीन आदतों से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं - हर बात पर शक करना, पुरानी बातों को बार-बार दोहराना और छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करना। अगर गर्लफ्रेंड ये गलतियां दोहराए बिना रिश्ते को समझदारी से निभाए, तो प्यार हमेशा मजबूत रहता है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 05:54:12 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 05:54:12 PM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। रिश्तों में प्यार जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी है आपसी समझ और भरोसा। लेकिन कई बार लड़कियां अनजाने में कुछ ऐसी आदतें अपना लेती हैं, जो उनके बॉयफ्रेंड को भीतर ही भीतर परेशान करती रहती हैं। वे खुलकर कुछ नहीं कहते, मगर इन आदतों का असर रिश्ते की सेहत पर सीधा पड़ता है। अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत रखना चाहती हैं, तो जानिए वो तीन आम आदतें जो लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं आतीं।

    1. हर छोटी बात पर शक करना

    लड़कियों की केयरिंग स्वभाव अच्छी बात है, लेकिन जब यह केयर शक में बदल जाए, तो रिश्ता भारी पड़ने लगता है। बार-बार पूछना - "कहां हो?", "किसके साथ हो?", "फोन क्यों नहीं उठाया?" लड़कों को कंट्रोल करने जैसा महसूस होता है। लगातार कॉल, मैसेज या फोन चेक करने की कोशिश उन्हें असुरक्षित और बंधा हुआ महसूस कराती है। लड़के चाहते हैं कि उन पर भरोसा किया जाए और उन्हें अपनी स्पेस मिले।


    2. पुरानी बातों को बार-बार दोहराना

    कई बार लड़कियां किसी पुराने झगड़े या गलती को भूल नहीं पातीं और हर नए विवाद में वही बातें दोहराती रहती हैं - "तुमने पहले भी ऐसा किया था!" यह आदत लड़कों को बेहद परेशान करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे चाहे जितनी कोशिश कर लें, उन्हें कभी पूरा माफ नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी गलती को माफ कर चुकी हैं, तो उसे बार-बार याद दिलाना रिश्ते को कमजोर करता है।

    3. छोटी-छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करना

    लड़के सरलता और शांति पसंद करते हैं। लेकिन जब मामूली बात पर भी गुस्सा, रोना या ड्रामा शुरू हो जाए, तो वे मानसिक रूप से थक जाते हैं। मान लीजिए, वह मीटिंग में थे और कॉल नहीं उठा पाए - ऐसे में तुरंत यह मान लेना कि वह आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, संबंधों में तनाव बढ़ाता है। हल्की बातों को हल्के में लेना सीखें, इससे रिश्ता खुशहाल बना रहेगा।

    इन आदतों पर थोड़ा ध्यान देकर और समझदारी दिखाकर हर लड़की अपने रिश्ते को और भी मजबूत और खूबसूरत बना सकती है।

