चेहरे की झुर्रियां हफ्तेभर में होंगी कम, अपनाएं ये 5 असरदार उपाय; स्किन दिखेगी यंग और सॉफ्ट

लाइफस्टाइल डेस्क। उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्रियां आना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन गलत लाइफस्टाइल, तनाव, नींद की कमी और स्किन केयर में लापरवाही की वजह से ये समय से पहले भी नजर आने लगती हैं। अगर आप भी चेहरे की फाइन लाइन्स और झुर्रियों से परेशान हैं, तो कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर स्किन को फिर से यंग और सॉफ्ट बनाया जा सकता है। 1. एलोवेरा जेल का करें इस्तेमाल एलोवेरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं। रोज रात को सोने से पहले चेहरे पर ताजा एलोवेरा जेल लगाएं और हल्की मसाज करें। इससे झुर्रियां कम होती हैं और स्किन में नैचुरल ग्लो आता है।

2. नारियल तेल से मसाज नारियल तेल त्वचा को मॉइस्चराइज करने के साथ-साथ कोलेजन बढ़ाने में मदद करता है। रोजाना रात में कुछ बूंदें नारियल तेल की लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। इससे त्वचा मुलायम होती है और झुर्रियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।

3. अंडे का सफेद भाग अंडे का सफेद भाग स्किन को टाइट करने में बेहद कारगर माना जाता है। अंडे का सफेद हिस्सा चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद गुनगुने पानी से धो लें। हफ्ते में 1–2 बार इसका इस्तेमाल करने से फाइन लाइन्स कम होती हैं। 4. शहद और नींबू का पैक शहद त्वचा को हाइड्रेट करता है, जबकि नींबू में मौजूद विटामिन C स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है। एक चम्मच शहद में कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। 10–15 मिनट बाद धो लें। इससे स्किन फ्रेश और यंग दिखने लगती है।