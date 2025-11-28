मेरी खबरें
    चेहरे की झुर्रियां होंगी कम, इन 8 जादुई घरेलू नुस्खों से चमकेगी स्किन; बस जान लें लगाने का तरीका

    Tips for Reduce Wrinkles: झुर्रियां यानी त्वचा पर दिखने वाली पतली रेखाएं, जो नमी और स्किन की लोच कम होने की वजह से बनती हैं। यहां जानें 8 घरेलू नुस्खे, जो आपकी त्वचा को टाइट, ग्लोइंग और जवां बनाने में मदद कर सकते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 04:58:36 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 04:58:36 PM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल लाखों लोग अपनी स्किन को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। उम्र बढ़ने, तनाव, नींद की कमी, धूप या गलत लाइफस्टाइल के कारण 20–21 साल की उम्र में भी चेहरा ढीला और लाइनों से भरने लगता है।

    झुर्रियां यानी त्वचा पर दिखने वाली पतली रेखाएं, जो नमी और स्किन की लोच कम होने की वजह से बनती हैं। हालांकि, अच्छी बात यह है कि इन्हें घर पर ही कुछ आसान और असरदार उपायों से कम किया जा सकता है। यहां जानें 8 घरेलू नुस्खे, जो आपकी त्वचा को टाइट, ग्लोइंग और जवां बनाने में मदद कर सकते हैं।

    1. केला - झुर्रियां कम करने का आसान उपाय

    • केले में मौजूद प्राकृतिक तेल और विटामिन स्किन को पोषण देते हैं।

    • एक पका केला मैश करके चेहरे पर 15–20 मिनट लगाएं।

    • हफ्तों में ही चेहरा मुलायम और टाइट दिखने लगता है।

    • विटामिन-ए झुर्रियों की गहराई कम करने में मदद करता है।

    2. एलोवेरा - कोलेजन बढ़ाए, त्वचा टाइट करे

    • एलोवेरा जेल को रोज़ाना त्वचा पर लगाने से झुर्रियां कम होती हैं।

    • यह कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे फाइन लाइन्स धीरे-धीरे हल्की हो जाती हैं।

    • यह मुंहासों के दाग और स्किन इंफ्लेमेशन के लिए भी फायदेमंद है।

    3. नारियल तेल - स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करे

    • नारियल तेल में मौजूद फैटी एसिड त्वचा को हाइड्रेट रखते हैं और झुर्रियां बनने से रोकते हैं।

    • रात में चेहरे पर हल्की मसाज करें

    • रातभर लगा रहने दें

    • यह स्किन की लोच (elasticity) बढ़ाकर त्वचा को टाइट करता है।

    4. दही - स्किन को मुलायम और ग्लोइंग बनाए

    • दही में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और लैक्टिक एसिड झुर्रियों की समस्या को कम करते हैं।

    • यह रोमछिद्रों को टाइट कर त्वचा को नैचुरल ग्लो देता है।

    • आप इसमें खीरा, केला या शहद मिलाकर फेस मास्क भी बना सकते हैं।

    5. अंडे का सफेद भाग - त्वचा को टाइट करें

    • अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन त्वचा को कसने और फाइन लाइन्स को हल्का करने में मदद करता है।

    • दो अंडों की सफेदी फेंटकर चेहरे पर लगाएं

    • सूखने पर धो लें। एलर्जी वाले लोग इसका इस्तेमाल न करें।

    6. पेट्रोलियम जेली - स्किन की नमी लॉक करे

    • यह झुर्रियों को सीधे नहीं मिटाती लेकिन त्वचा की ड्राइनेस दूर कर लाइनों को कम दिखने में मदद करती है।

    • सोने से पहले झुर्रियों वाली जगह पर लगाएं

    • हल्की मसाज कर रातभर छोड़ दें

    • यह स्किन को मुलायम और स्मूद बनाती है।

    7. दालचीनी पाउडर - एंटीऑक्सीडेंट का दमदार असर

    • दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को अंदर से रिपेयर करते हैं।

    • दालचीनी पाउडर और जैतून तेल मिलाकर 20 मिनट लगाएं

    • आप इसे नारियल तेल या पेट्रोलियम जेली के साथ भी मिला सकते हैं

    • यह त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर कर झुर्रियों को कम करता है।

    8. खीरा - त्वचा को ठंडक और हाइड्रेशन दे

    • खीरा विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है जो त्वचा को टाइट और हाइड्रेट करता है।

    • खीरे का पेस्ट या जूस चेहरे पर लगाएं

    • दही, दालचीनी या नारियल तेल के साथ मिलाकर पैक भी बना सकते हैं

    • यह त्वचा को फिर से फ्रेश और रिवाइटलाइज़ करता है।

    झुर्रियां जल्दी न बढ़ें, इसके लिए क्या करें?

    • धूप में निकलते समय सनस्क्रीन लगाएं

    • पर्याप्त पानी पिएं

    • स्किन को रोज मॉइस्चराइज करें

    • धूम्रपान से दूर रहें

    • फल और सब्जियां अधिक खाएं

    • ये आदतें आपकी त्वचा को लंबे समय तक जवां बनाए रखने में मदद करती हैं।


