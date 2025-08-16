मेरी खबरें
    दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्ते... शिकार में माहिर, पकड़ में फंसे तो निकलना नामुमकिन

    कुछ कुत्ते बेहद आक्रामक और खतरनाक माने जाते हैं। आइए जानें दुनिया की 10 सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड्स, जिनसे बचना आसान नहीं है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 16 Aug 2025 04:07:25 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 12:20:44 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क। हम कुत्तों को अक्सर वफादार और पालतू जानवर के रूप में देखते हैं। हालांकि, हर नस्ल इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं होती। कुछ कुत्ते बेहद आक्रामक और खतरनाक माने जाते हैं। अगर इन्हें सही ट्रेनिंग न मिले तो ये इंसानों पर हमला भी कर सकते हैं। आइए जानें दुनिया की 10 सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड्स, जिनसे बचना आसान नहीं है।

    10 सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड्स (Most Dangerous Dog Breeds)

    1. अमेरिकन पिट बुल टेरियर (American Pit Bull Terrier)

    पिट बुल अपनी ताकत, तेजी और आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। कई देशों में इन पर पाबंदी भी लगी हुई है।

    2. रोटवेइलर (Rottweiler)

    रोटवेइलर बेहद शक्तिशाली और चौकस डॉग ब्रीड है। अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।

    3. जर्मन शेफर्ड (German Shepherd)

    पुलिस और आर्मी में इस्तेमाल किए जाने वाले ये कुत्ते समझदार और बहादुर होते हैं, लेकिन गलत ट्रेनिंग इन्हें आक्रामक बना सकती है।

    4. डोबरमैन पिंसर (Doberman Pinscher)

    डोबरमैन बेहद वफादार होते हैं, लेकिन खतरा महसूस होने पर ये तुरंत हमला कर देते हैं।

    5. चाउ चाउ (Chow Chow)

    यह दिखने में प्यारे होते हैं, लेकिन ये अपनी टेरिटरी के प्रति काफी पजेसिव और आक्रामक माने जाते हैं।

    6. ग्रेट डेन (Great Dane)

    ग्रेट डेन आकार में बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं। अगर ये बेकाबू हो जाएं तो इन्हें संभालना बेहद मुश्किल है।

    7. अलास्कन मालाम्यूट (Alaskan Malamute)

    ये कुत्ते बेहद ताकतवर होते हैं और इन्हें बहुत एक्सरसाइज चाहिए। अगर इन्हें कंट्रोल न किया जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकते हैं।

    8. हस्की (Husky)

    बर्फीले इलाकों के ये कुत्ते बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ये काफी जिद्दी और कभी-कभी आक्रामक भी हो जाते हैं।

    9. डोगो अर्जेंटीनो (Dogo Argentino)

    शिकार के लिए तैयार की गई यह नस्ल बेहद शक्तिशाली और खतरनाक मानी जाती है। कई देशों में इसे प्रतिबंधित किया गया है।

    10. अमेरिकन बुलडॉग (American Bulldog)

    अमेरिकन बुलडॉग मजबूत और जिद्दी होते हैं। अगर इन्हें बचपन से ट्रेनिंग न मिले तो ये काफी आक्रामक हो सकते हैं।

