ठंडी हवा, बर्फीली वादियां और सुकून... सर्दियों में नेपाल की ये जगहें घूमने के लिए हैं बेस्ट डेस्टिनेशन

लाइफस्टाइल डेस्क: भारत से सटा पड़ोसी देश नेपाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक वातावरण और रोमांचक अनुभवों के लिए दुनियाभर (Nepal Tourism in Winter) में मशहूर है। खासतौर पर सर्दियों के मौसम में नेपाल की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इस समय यहां पर्यटकों की संख्या कम होती है, जिससे शांत माहौल में घूमने का पूरा आनंद लिया जा सकता है।
नेपाल की राजधानी काठमांडू सर्दियों में घूमने के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन मानी जाती है। यहां स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप और स्वयम्भूनाथ स्तूप धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। सर्दियों में यहां के स्थानीय त्योहार और परंपराएं पर्यटकों को नेपाल की संस्कृति से रूबरू कराती हैं।
काठमांडू से थोड़ी दूरी पर स्थित नगरकोट उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं। सर्दियों के दौरान यहां से हिमालय की कई ऊंची चोटियों के साथ माउंट एवरेस्ट का भी शानदार नजारा देखा जा सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य यहां खास आकर्षण होता है।
वाइल्डलाइफ और नेचर लवर्स के लिए चितवन नेशनल पार्क सर्दियों में घूमने की शानदार जगह है। यहां की हरियाली, शांत नदियां और जैव विविधता इसे खास बनाती हैं। इस पार्क में एक सींग वाला गैंडा, रॉयल बंगाल टाइगर और कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां देखने को मिलती हैं।
काठमांडू से 11 किमी दूर बना ये स्तूप दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। इसे बुद्ध की आंख के नाम से भी जाना जाता है, जो चारों दिशाओं में खुशी और संपन्नता बांटती है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मनी जोगिनी के कहने पर राजा मन देवा ने इसे बनवाया था। मंदिर के चारों ओर लामा और बौद्ध भिक्षुओं के निवास बने हुए हैं।
ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए पून हिल्स एक आदर्श जगह है। सर्दियों में यहां की ट्रेकिंग यात्रा बेहद रोमांचक होती है। इस स्थान से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और घाटियों का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है, जो हर प्रकृति प्रेमी को आकर्षित करता है।
नेपाल का सबसे खूबसूरत शहर कहे जाने वाला पोखरा सर्दियों में और भी आकर्षक नजर आता है। यहां का मौसम ठंडा लेकिन बेहद सुहावना रहता है। पर्यटक फेवा झील के किनारे बैठकर बर्फीली वादियों का आनंद ले सकते हैं। एडवेंचर के शौकीनों के लिए यहां पैराग्लाइडिंग और बोटिंग जैसी गतिविधियां भी उपलब्ध हैं।