जिसे लाहौर समझा, वो लखनऊ निकला! वीर-जारा से धुरंधर तक, फिल्मों में ऐसे बना 'नकली पाकिस्तान'

लाइफस्टाइल डेस्क। रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पाकिस्तान के गैंग वॉर पर आधारित इस फिल्म की लोकेशन्स को देख दर्शक हैरान हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इसकी शूटिंग असल में पाकिस्तान में हुई है? सच तो यह है कि बॉलीवुड ने दशकों से भारत की ही गलियों और महलों को 'नकली पाकिस्तान' के रूप में पेश किया है।

1. लखनऊ बना लाहौर (गदर 2) साल 2023 की ब्लॉकबस्टर 'गदर 2' में जो लाहौर शहर और पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय दिखाया गया, वह असल में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ थी। फिल्म में लखनऊ के प्रसिद्ध ला मार्टिनियर कॉलेज को पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर के रूप में दिखाया गया।