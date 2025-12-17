जिसे लाहौर समझा, वो लखनऊ निकला! वीर-जारा से धुरंधर तक, फिल्मों में ऐसे बना 'नकली पाकिस्तान'

लाइफस्टाइल डेस्क। रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पाकिस्तान के गैंग वॉर पर आधारित इस फिल्म की लोकेशन्स को देख दर्शक हैरान हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इसकी शूटिंग असल में पाकिस्तान में हुई है? सच तो यह है कि बॉलीवुड ने दशकों से भारत की ही गलियों और महलों को 'नकली पाकिस्तान' के रूप में पेश किया है।
साल 2023 की ब्लॉकबस्टर 'गदर 2' में जो लाहौर शहर और पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय दिखाया गया, वह असल में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ थी। फिल्म में लखनऊ के प्रसिद्ध ला मार्टिनियर कॉलेज को पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर के रूप में दिखाया गया।
सलमान खान की इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वह मशहूर रेलवे स्टेशन वाला सीन पाकिस्तान का नहीं, बल्कि राजस्थान के मंडावा का है। वहीं, फिल्म का इमोशनल क्लाइमेक्स, जहां मुन्नी बॉर्डर पार करती है, कश्मीर के सोनमर्ग के थजीवास ग्लेशियर में फिल्माया गया था।
शाहरुख खान की इस कल्ट क्लासिक फिल्म में जारा (प्रीति जिंटा) का जो आलीशान पाकिस्तानी घर दिखाया गया है, वह असल में हरियाणा का ऐतिहासिक पटौदी पैलेस है। वहीं, फिल्म के कोर्ट रूम ड्रामा की शूटिंग अमृतसर के खालसा कॉलेज में हुई थी।
आलिया भट्ट की फिल्म 'राजी' में पाकिस्तान के बाजार और सड़कों को दिखाने के लिए पंजाब के मलेरकोटला और नाभा का उपयोग किया गया था। जिस पाकिस्तानी हवेली में आलिया की शादी होती है, वह पटियाला की एक पुरानी कोठी है। इसी तरह फिल्म 'फैंटम' में भी पाकिस्तान के बाजारों को दिखाने के लिए मलेरकोटला को ही चुना गया था।
रणदीप हुड्डा की फिल्म 'सरबजीत' में पाकिस्तान की कुख्यात कोट लखपत जेल को दिखाने के लिए महाराष्ट्र के पालघर किले को आर्ट डायरेक्टर्स ने पूरी तरह पाकिस्तानी जेल में तब्दील कर दिया था।
