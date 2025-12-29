Travel Trends 2025: नॉकटूरिज्म से इको-इस्केप तक, ये हैं इस साल के नए ट्रैवल ट्रेंड्स

लाइफस्टाइल डेस्क। साल 2025 में ट्रैवल और टूरिज्म की दुनिया तेजी से बदल रही है। अब छुट्टियां सिर्फ जगह बदलने तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि लोग अपनी पसंद, मानसिक सुकून, नए अनुभव और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर वेकेशन प्लान कर रहे हैं। इसी बदलाव के साथ ट्रैवल से जुड़े कई नए शब्द सामने आए हैं, जो इस साल ट्रेंड में हैं।

अगर आप भी आने वाले महीनों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो 2025 की ये ट्रैवल वोकैबुलरी जानना आपके लिए जरूरी है। नॉकटूरिज्म (Noctourism) नॉकटूरिज्म यानी रात के समय घूमने का चलन। इसमें लोग दिन की बजाय रात में ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं। नाइट वॉक, डरावनी कहानियों से जुड़े टूर, नाइट सफारी और डार्क थेरेपी जैसे अनुभव इसका हिस्सा हैं। कम भीड़ और अलग अनुभव की चाह रखने वालों के बीच यह ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

पॉप कल्टिंग (Popculting) पॉप कल्टिंग उन लोगों के लिए है, जो फिल्मों और वेब सीरीज से गहरा लगाव रखते हैं। इसमें लोग अपनी पसंदीदा मूवी या सीरीज की शूटिंग लोकेशन पर घूमने जाते हैं। किसी शो की वजह से किसी शहर को एक्सप्लोर करना इस ट्रेंड का हिस्सा है। यह खासतौर पर युवाओं और सोशल मीडिया यूज करने वाले लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है। हशपिटैलिटी / क्वायटकेशन (Hushpitality / Quietcation) भागदौड़ और शोर-शराबे से दूर रहने के लिए लोग अब क्वायटकेशन चुन रहे हैं। इसमें शांत जगहों पर समय बिताना, डिजिटल डिटॉक्स करना और प्रकृति के करीब रहना शामिल है। पहाड़ों के होमस्टे, जंगल के बीच रिट्रीट और झील किनारे ठहराव इसके अच्छे उदाहरण हैं।