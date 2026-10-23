Diwali Decoration: दीपावली पर घरों को नया लुक दे रहे ट्रेंडी सोफा, मैचिंग पर्दों से बदल रहा कमरों का अंदाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली पर घर को नया रूप देने के लिए अब केवल दीवारों पर रंग-रोगन और सजावटी सामान खरीदना ही लोगों की प्राथमिकता नहीं रह गया है। शहरवासी अपने घर के इंटीरियर में बदलाव कर रहे हैं। ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक सोफा, फर्नीचर और पर्दों का ऐसा संयोजन पसंद किया जा रहा है, जो कमरों को आकर्षक दिखाने के साथ खुला और आरामदायक अहसास भी दे। बाजार में इन दिनों हल्के रंगों के सोफा, आधुनिक डिजाइन के फर्नीचर, टेक्सचर वाले कपड़े और कमरे की सजावट से मेल खाते पर्दों की मांग देखी जा रही है।