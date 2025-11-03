बेमौसम बारिश कर सकती है आपको बीमार, रखना होगी ये सावधानियां

डिजिटल डेस्क। देश के कई इलाकों में हो रही रही बेमौसम बारिश जहां किसानों के लिए फसलों पर कहर बनकर आई है, वहीं आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बढ़ा रही है। ऐसे में यदि बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही है और आप कहीं निकल गए और भीग गए तो बीमार हो सकते हैं। अचानक तापमान में गिरावट और नमी बढ़ने से मौसमी बीमारियां तेजी से फैलने लगी हैं।

डॉक्टरों के अनुसार यह समय संक्रमणजनित बीमारियों के फैलने का सबसे अनुकूल होता है, क्योंकि नमी के कारण बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं। क्या होगा भीगने से ग्वालियर जेएएच के डॉक्टर नारायण हरि शर्मा के मुताबिक यह मानसून की बारिश नहीं है। बल्कि यह बारिश ऐसे समय पर हो रही है जब उम्मीद नहीं होती। चूंकि यह समय मौसम के बदलाव का होता है, यानी तापमान में अब गिरावट होती है। ऐसे में यदि आप भीग जाते हैं तो आप सर्दी, जुखाम व वायरल आदि की चपेट में आ जाएंगे।