Vande Bharat Vs Shatabdi Express: रफ्तार, सुविधा और खर्च में कौन है बेहतर विकल्प?

लाइफस्टाइल डेस्क: कहीं भी यात्रा करते समय तेज रफ्तार, आराम और बेहतर सर्विस हर यात्री की पहली जरूरत होती है। लंबे समय से शताब्दी एक्सप्रेस इंटरसिटी यात्रा के लिए भारतीयों की पसंदीदा ट्रेन रही है, लेकिन वंदे भारत के आने के बाद भारतीय रेल का अनुभव काफी बदलता दिखाई दे रहा है। इसका आधुनिक डिजाइन, हाई-टेक सुविधाएं और तेज रफ्तार इसे यात्रियों की नई पसंद बना रहे हैं।

अक्सर यात्रियों के मन में यह सवाल उठता है कि दोनों में से कौन-सी ट्रेन (Vande Bharat vs Shatabdi Train) बेहतर है। हालांकि दोनों ही अपनी जगह विशिष्ट हैं, लेकिन यात्रा का अनुभव काफी अलग है। इसलिए इनके प्रमुख पहलुओं को समझना जरूरी है ताकि अपने सफर के लिए सही विकल्प चुना जा सके।

रफ्तार और यात्रा समय ( Vande Bharat Vs Shatabdi Speed) वंदे भारत भारत की सेमी-हाई-स्पीड फ्लैगशिप ट्रेन है, जो 160 किमी/घंटा तक की गति प्राप्त कर सकती है। रूट के अनुसार स्पीड भले थोड़ी बदले, लेकिन यह शताब्दी से तेज ही चलती है। शताब्दी एक्सप्रेस लंबे समय से तेज ट्रेनों में गिनी जाती है, लेकिन अब वंदे भारत इसकी तुलना में धीमी पड़ती दिखाई देती है। इसलिए रफ्तार के मामले में वंदे भारत आगे है। आराम और ऑनबोर्ड अनुभव वंदे भारत का इंटीरियर पूरी तरह मॉडर्न और प्रीमियम फील देता है। आरामदायक सीटें, सील्ड कोच, बड़े खिड़की शीशे, साफ वॉशरूम और ऑटोमैटिक दरवाजे इसे बेहद आरामदायक बनाते हैं। शताब्दी के कोच विश्वसनीय हैं, लेकिन अपेक्षाकृत पुराने लगते हैं और वंदे भारत जैसी चमक-दमक नहीं मिलती।