त्वचा की प्राकृतिक चिकनाई को कम कर सकता है बहुत गर्म पानी, बदल लें यह आदत

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। मौसम में बदलाव का असर केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि त्वचा पर भी दिखाई देने लगा है। सुबह और शाम की ठंडक के बीच दिन में हल्की गर्मी त्वचा की प्राकृतिक नमी को प्रभावित कर रही है। इसके कारण त्वचा में रूखापन, खिंचाव, बेजानपन और संवेदनशीलता जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

खासतौर पर जिन लोगों की त्वचा पहले से रूखी है, उन्हें इस मौसम में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार, बदलते मौसम में त्वचा की देखभाल के लिए केवल बाहरी सौंदर्य उत्पादों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि खानपान और दैनिक दिनचर्या में भी बदलाव जरूरी है।

ठंड बढ़ने के साथ लोग अक्सर गर्म पानी से नहाने लगते हैं। बहुत गर्म पानी त्वचा की प्राकृतिक चिकनाई को कम कर सकता है। इसलिए सामान्य या हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरा साफ करने के लिए कठोर साबुन की जगह हल्के फेसवॉश का उपयोग करें।

नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि त्वचा की नमी बरकरार रहे। दिन में बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना भी जरूरी है। इसके साथ पर्याप्त पानी पीना और पौष्टिक भोजन लेना त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

त्वचा की देखभाल में अपनाएं ये तरीके

-दिन में दो बार हल्के फेसवॉश से चेहरा साफ करें।

-नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएं।

-बहुत गर्म पानी से नहाने से बचें।

-त्वचा को बार-बार रगड़ने और कठोर स्क्रब के इस्तेमाल से बचें।

-पर्याप्त नींद लें और रोजाना हल्का व्यायाम करें।

-नए सौंदर्य उत्पाद इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

डाइट में करें ये बदलाव

-मौसमी फल : अमरूद, संतरा, पपीता और आंवला जैसे फल भोजन में शामिल करें। इनमें मौजूद विटामिन त्वचा के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं।

-हरी सब्जियां : पालक, मेथी, गाजर और अन्य मौसमी सब्जियों का सेवन बढ़ाएं।

-सूखे मेवे : बादाम, अखरोट और अलसी को सीमित मात्रा में भोजन का हिस्सा बनाएं।

-पर्याप्त पानी : प्यास कम लगने पर भी नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें।

-प्रोटीन युक्त आहार : दाल, पनीर, दूध और अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें।

-विटामिन सी : आंवला, नींबू और संतरा जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें।