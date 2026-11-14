नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रोज रात के खाने के बाद सिर्फ 15 मिनट हाथ घुमाकर टहलने से टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों की डायबिटीज और एचबीए1सी में सुधार हुआ है। न जिम चाहिए, न कोई मशीन, न ज्यादा समय। यह एम्स भोपाल की रिसर्च में साबित हुआ है।

इस स्टडी में 92 टाइप-2 डायबिटीज मरीजों को शामिल किया गया। इनकी उम्र 18 से 82 साल के बीच थी। इन्हें दो ग्रुप में बांटा गया। 46 लोगों ने हाथ घुमाकर टहलने वाली एक्सरसाइज की और 46 लोगों ने अपनी पुरानी दिनचर्या जारी रखी।

यह एक्सरसाइज 24 हफ्ते तक, हफ्ते में पांच दिन कराई गई। एक्सरसाइज का तरीका बेहद आसान था। रात के खाने के बाद रोज 15 मिनट करना था। इसमें 10 मिनट हाथ घुमाते हुए टहलना था। हर पांच चक्कर के बाद हाथ घुमाने की दिशा बदलनी थी। बाकी पांच मिनट वार्म-अप और कूल-डाउन के थे। अपनी गति से करना था, थकना नहीं था।यह रिसर्च एम्स भोपाल के बायोकेमिस्ट्री विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डाॅ. सुखेश मुखर्जी के मार्गदर्शन में हुई है। यह स्टडी अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुई है। डाॅ. सुखेश मुखर्जी ने बताया कि हम ऐसी एक्सरसाइज खोजना चाहते थे, जिसे बुजुर्ग, कमजोर और घर पर रहने वाले लोग भी आसानी से कर सकें। हाथ घुमाने से कंधे और बांह की मांसपेशियां काम करती हैं और टहलने से पैरों की मांसपेशियां। दोनों एक साथ काम करने से शरीर ज्यादा शुगर खर्च करता है। इससे इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है और खाने के बाद शुगर का स्पाइक कम होता है।