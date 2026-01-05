Weight Loss Tips: वजन घटाना चाहते हैं, तो खाना छोड़ दें ये चीजें... वेट लॉस में सबसे बड़े दुश्मन ये हैं फूड्स

लाइफस्टाइल डेस्क: वजन घटाने की प्रक्रिया में सबसे कठिन काम जिम जाना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के खानपान पर नियंत्रण रखना होता है। अगर आप रोज़ वॉक, योग या जिम कर रहे हैं लेकिन वजन कम नहीं हो रहा, तो इसकी वजह आपकी डाइट हो सकती है। कई ऐसे आम फूड्स हैं, जो हर दिन हमारी थाली में रहते हैं और चुपचाप वजन बढ़ाते रहते हैं।

अच्छी बात यह है कि इन्हें पहचानकर और सही विकल्प अपनाकर वजन घटाने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। यहां जानिए कौन-सी चीजें तुरंत छोड़नी चाहिए और उनकी जगह क्या खाना फायदेमंद रहेगा। प्रोसेस्ड और पैकेट बंद खाद्य पदार्थ ‘लो-फैट’ या ‘डाइट’ के नाम पर मिलने वाले कई पैकेट फूड्स में छिपी हुई शुगर, प्रिज़र्वेटिव्स और अतिरिक्त कैलोरी होती हैं। ये वजन घटाने के बजाय उसे बढ़ाने का काम करते हैं। पैकेट सूप, रेडी-टू-ईट मील और प्रोसेस्ड मीट से दूरी बनाकर ताजा, घर का बना भोजन अपनाएं।

मैदा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मैदा प्रोसेसिंग के दौरान अपने प्राकृतिक फाइबर और पोषक तत्व खो देता है। यह पाचन तंत्र पर दबाव डालता है और ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है, जिससे बार-बार भूख लगती है। पिज्जा, पास्ता, सफेद ब्रेड, बिस्कुट, समोसे और भटूरे जैसे खाद्य पदार्थों से बचें। इनके स्थान पर ओट्स, रागी, बाजरा और चोकर युक्त आटा अपनाएं। चीनी और शुगरी ड्रिंक्स सफेद चीनी वजन बढ़ाने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसमें कैलोरी तो भरपूर होती है, लेकिन पोषण बिल्कुल नहीं। ज्यादा चीनी लेने से शरीर में इंसुलिन लेवल बढ़ता है, जिससे फैट बर्न करने की क्षमता प्रभावित होती है। सोडा, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड जूस, मिठाइयां और चाय-कॉफी में अतिरिक्त चीनी से दूरी बनाएं। मीठा खाने की इच्छा हो तो सीमित मात्रा में गुड़, शहद या ताजे फल बेहतर विकल्प हैं।