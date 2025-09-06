मेरी खबरें
    पुरुषों की तुलना में महिलाओं में क्यों होती है कैल्शियम की कमी? जानें इसकी वजह और बचाव के उपाय

    Calcium Deficiency in Women: अक्सर देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कैल्शियम की कमी ज्यादा पाई जाती है। आइए जानते हैं इसके कारण और समाधान।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 10:46:15 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 10:58:45 AM (IST)
    महिलाओं में कैल्शियम की कमी

    HighLights

    1. महिलाओं में कैल्शियम की कमी के कारण।
    2. कैल्शियम की कमी को दूर करने के उपाय।
    3. महिलाओं के शरीर से कैल्शियम निकलना।

    डिजिटल डेस्क। कैल्शियम हमारे शरीर की सबसे जरूरी मिनरल्स में से एक है। यह न सिर्फ हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है बल्कि मांसपेशियों, हार्मोन संतुलन और ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी ज़रूरी है।

    अक्सर देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कैल्शियम की कमी (Calcium Deficiency in Women) ज्यादा पाई जाती है। आइए जानते हैं इसके कारण और समाधान।

    महिलाओं में कैल्शियम की कमी के कारण

    1. गर्भावस्था और स्तनपान (Pregnancy & Lactation)

    गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं के शरीर से कैल्शियम की अधिक मात्रा निकलती है। यदि इस दौरान डाइट संतुलित न हो तो कमी जल्दी हो जाती है।

    2. हार्मोनल बदलाव (Hormonal Changes)

    पीरियड्स, प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज़ के समय एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर घटता-बढ़ता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं और कैल्शियम तेजी से कम होता है।

    3. कुपोषण (Poor Nutrition)

    अक्सर महिलाएं डाइटिंग करती हैं या पौष्टिक आहार नहीं ले पातीं। दूध, दही, पनीर जैसी कैल्शियम युक्त चीज़ें कम खाने से शरीर में कमी हो जाती है।

    4. विटामिन-D की कमी

    कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए शरीर में विटामिन D ज़रूरी है। धूप की कमी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से महिलाओं में यह समस्या आम है।

    5. लाइफस्टाइल कारण

    धूप से बचना, अधिक चाय-कॉफी का सेवन, स्मोकिंग या ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना भी हड्डियों से कैल्शियम को खींच लेता है।

    कैल्शियम की कमी के लक्षण

    • जोड़ों और हड्डियों में दर्द

    • मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी

    • नाखूनों का टूटना

    • दांत कमजोर होना

    • जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन

    • उम्र से पहले ऑस्टियोपोरोसिस

    कैल्शियम की कमी को दूर करने के उपाय

    1. कैल्शियम युक्त आहार लें- दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल, सोया, बादाम और राजमा जैसी चीज़ें डाइट में शामिल करें।

    2. धूप लें- रोजाना कम से कम 15–20 मिनट धूप में बैठें ताकि शरीर को पर्याप्त विटामिन D मिले।

    3. सप्लीमेंट्स- डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम और विटामिन D सप्लीमेंट ले सकते हैं।

    4. नियमित व्यायाम- योग और वॉक जैसी एक्सरसाइज हड्डियों को मजबूत बनाती हैं और कैल्शियम की कमी को रोकती हैं।

    5. अनहेल्दी आदतों से बचें- स्मोकिंग, अल्कोहल और ज्यादा कैफीन से दूरी बनाएं।

