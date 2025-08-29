बार-बार नींद खुलना दे सकता है इन बीमारियों का संकेत, समय रहते हो जाएं सतर्क

डिजिटल डेस्क। अच्छी नींद हर किसी के लिए जरूरी है। अगर रात में नींद बार-बार खुल रही है और सुबह उठने पर थकान महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार नींद टूटना केवल थकान या तनाव का नतीजा नहीं है, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत भी हो सकता है।

नींद टूटने के प्रमुख कारण

1. तनाव और चिंता (Stress & Anxiety)- मानसिक दबाव नींद को प्रभावित करता है और व्यक्ति पूरी रात चैन से सो नहीं पाता।

2. स्लीप एपनिया (Sleep Apnea)- इसमें सांस लेने में रुकावट आती है, जिससे नींद कई बार टूट जाती है।

3. थायराइड की समस्या- हार्मोन असंतुलन से नींद का पैटर्न बिगड़ सकता है।

4. शुगर (Diabetes)- ब्लड शुगर का असंतुलन रात में बार-बार नींद खुलने की वजह बन सकता है।

5. एसिडिटी और पाचन समस्या- रात को भारी या मसालेदार भोजन करने से नींद प्रभावित होती है।

किन बीमारियों का संकेत हो सकता है?

हृदय रोग (Heart Disease)- बार-बार नींद टूटना दिल की समस्या का शुरुआती लक्षण हो सकता है।

हाई ब्लड प्रेशर- नींद न पूरी होने से ब्लड प्रेशर असामान्य तरीके से बढ़ सकता है।

डिप्रेशन- लगातार खराब नींद मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालती है।

किडनी की समस्या- बार-बार पेशाब लगना और नींद का टूटना किडनी संबंधी परेशानी का संकेत हो सकता है।

क्या करें और क्या न करें?