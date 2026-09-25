लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। क्‍या आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि नींद के दौरान आपका मुंह खुला रह गया हो या उसमें से लार निकलने लगी हो। अधिकांश लोगों का यह अनुभव है। अक्‍सर नींद में उनके मुंह से लार निकलने लगती है। इसका पता उनको या तो नींद में ही कुछ देर में चल जाता है क्‍योंकि लार से तकिया गीला हो जाता है या फिर सुबह उठने के बाद उन्‍हें इसका अहसास होता है।

अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्‍यों होता है। यह क्‍या मर्ज है। यह सेहत के लिए अच्‍छा है या बुरा और यदि यह लगातार हो रहा है तो इसका शरीर पर क्‍या असर पड़ेगा। मन में उठने वाले ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब यहां हम आपको बताने जा रहे हैं।

आप गहरी नींद से उठते हैं और पाते हैं कि आपका तकिया गीला है या आपका गाल लार से गीला है। नींद में लार टपकना असुविधाजनक और शर्मनाक हो सकता है, खासकर अगर आप किसी व्यक्ति के बगल में सो रहे हैं या किसी पब्लिक प्‍लेस पर सो रहे हैं। मुंह सूखने जैसी कुछ छोटी-मोटी मेडिकल दिक्कतों से भी आपके मुंह में ज़्यादा लार टपक सकती है और यह बहुत कम होता है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी जैसी कुछ गंभीर बीमारियों का भी यही असर हो सकता है। 1. मुंह सूखना जब आपका मुंह सूखता है, तो लार ग्रंथियां उसे लुब्रिकेट करने के लिए एक्टिवेट हो जाती हैं। तो, अगर आपको पानी की कमी है या आप मुंह खोलकर सोते हैं, तो ये ग्रंथियां ज़्यादा लार बना सकती हैं, जिससे नींद में आपके मुंह में पानी आ सकता है।

इसका इलाज कैसे करें: दिन में अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहें। फिर, अगर आप रात भर प्यासे जागते हैं तो बिस्तर के पास एक गिलास पानी रखें। 2. एलर्जी और इन्फेक्शन जब आप अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या मौसमी एलर्जी से बीमार होते हैं, तो आपका शरीर ज़्यादा लार बनाता है। स्टेटन आइलैंड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट स्लीप मेडिसिन के डायरेक्टर डॉ. थॉमस माइकल किलकेनी कहते हैं कि इससे आपकी नाक, गले और मुंह से जर्म्स या जलन पैदा करने वाली चीजें बाहर निकल सकती हैं - लेकिन इससे नींद में आपके मुंह में पानी आने की संभावना भी बढ़ सकती है। एलर्जी से नाक भी बंद हो सकती है, जिससे आपको मुंह से सांस लेनी पड़ती है। इससे यह सूख सकती है और नींद में लार बनना शुरू हो सकता है। इसका इलाज कैसे करें: मौसमी एलर्जी का इलाज क्लैरिटिन या ज़िरटेक जैसी ओवर-द-काउंटर एंटीहिस्टामाइन से करें। अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो आपको बीमारी को अपने आप ठीक होने देना होगा। लेकिन अगर यह एक या दो हफ़्ते से ज़्यादा रहता है, तो सलाह के लिए अपने डॉक्टर से बात करें। आधी रात क्यों टूटती है नींद? रात 3 बजे जागने के पीछे का डरावना सच नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कारण जानिए 3. एसिड रिफ्लक्स एसिड रिफ्लक्स वाले कुछ लोगों को इस बीमारी के लक्षण के तौर पर ज़्यादा लार आती है। इससे सोते समय लार टपक सकती है, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने और बिस्तर पर लेटने से एसिड रिफ्लक्स और खराब हो सकता है। इसका इलाज कैसे करें: एसिड रिफ्लक्स का इलाज घरेलू नुस्खों जैसे फाइबर का सेवन बढ़ाने और लाइफस्टाइल में बदलाव, जैसे कम खाना खाने से करें। जब आपका रिफ्लक्स बढ़ रहा हो, तो ओवर-द-काउंटर एंटासिड मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उन्हें रेगुलर लेना है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

4. स्लीप एपनिया स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडिशन है जो सोते समय लोगों की सांस लेने की क्षमता को कम कर देती है। पटेल कहते हैं कि इससे होने वाले अनियमित सांस लेने के पैटर्न की वजह से लोग मुंह से सांस ले सकते हैं और सोते समय लार टपकने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा, स्लीप एपनिया वाले लोगों में स्लीप ब्रुक्सिज्म या दांत पीसने जैसी दूसरी बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिससे लार टपकने की संभावना भी बढ़ सकती है क्योंकि दांत पीसने से लार ग्रंथियां उत्तेजित होती हैं। इसका इलाज कैसे करें: अगर आपको लगता है कि आपको स्लीप एपनिया है, या थकान या खर्राटे जैसे दूसरे लक्षण महसूस होते हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। इलाज में लाइफस्टाइल में बदलाव शामिल हैं, जैसे वज़न कम करना, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, और सांस लेने को कंट्रोल करने के लिए CPAP मशीन जैसे डिवाइस। 5. दवा के साइड इफ़ेक्ट कुछ दवाएं आपके लार के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। इसे ड्रग-इंड्यूस्ड सियालोरिया या हाइपरसैलिवेशन के नाम से जाना जाता है, और इससे रात में आपके लार टपकने की संभावना बढ़ सकती है। इसका इलाज कैसे करें: अगर आपको कोई नई दवा शुरू करने के बाद लार टपकने में तेज़ी दिखे, तो अपने डॉक्टर से बात करें। दवा के फ़ायदों और रात में लार टपकने की परेशानी के बारे में खुलकर बात करें।