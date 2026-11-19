हेल्थ डेस्क। कुछ साल पहले तक माचा भारत में ज्यादातर लोगों के लिए बस एक हरा पाउडर था। आज यह कैफे के मेन्यू, सोशल मीडिया रील्स और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की पसंदीदा ड्रिंक बन चुका है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले एक साल में भारत में गूगल ट्रेंड्स पर 'हाउ टू मेक माचा' की सर्च करीब 1300% बढ़ गई है।

कहानी जापान की नहीं, चीन से शुरू हुई थी माचा को 'जापानी सुपरफूड' कहा जाता है, लेकिन इसकी कहानी चीन से शुरू हुई थी। तांग और सॉन्ग राजवंश के समय चाय की पत्तियों को पीसकर पाउडर बनाया जाता था और उसे गर्म पानी में फेंटकर पिया जाता था। साल 1191 के आसपास जापानी जेन भिक्षु इसाई (Eisai) इस परंपरा को चीन से जापान ले गए। धीरे-धीरे माचा जापानी जेन संस्कृति और पारंपरिक टी सेरेमनी का अहम हिस्सा बन गया। समय के साथ चीन में यह परंपरा लगभग खत्म हो गई, लेकिन जापान ने इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान के रूप में संजोकर रखा।

सेहत के फायदों ने बढ़ाई लोकप्रियता माचा की पॉपुलैरिटी की एक बड़ी वजह इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। 'नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन' में छपी एक स्टडी के मुताबिक, माचा में एपिगैलोकैटेचिन-3-गैलेट (EGCG) नाम का ताकतवर एंटीऑक्सिडेंट होता है। यह ब्लड प्रेशर और वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। इस खबर में जानेंगे कि माचा पीने के बाद शरीर में क्या होता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। इसके लिए हमने बात की दिल्ली की सीनियर डाइटीशियन अमृता मिश्रा से। माचा क्या है? माचा एक तरह की पाउडर वाली ग्रीन टी है।

यह 'कैमेलिया साइनेंसिस' की पत्तियों से बनती है।

सामान्य ग्रीन टी की तरह इसे उबालकर या छानकर नहीं पिया जाता।

चाय की पत्तियों को बारीक पीसकर पाउडर बनाया जाता है।

इस पाउडर को गर्म पानी में फेंटकर तैयार किया जाता है। माचा के लिए इस्तेमाल होने वाले चाय के पौधों को कटाई से 3-4 हफ्ते पहले खास जाल या कपड़े से ढक दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 'शेडिंग' कहते हैं। कम धूप मिलने से पत्तियों में क्लोरोफिल और दूसरे फायदेमंद तत्व बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि माचा का रंग सामान्य ग्रीन टी से कहीं ज्यादा गहरा हरा होता है।