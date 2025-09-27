मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Fasting Tips: व्रत खोलने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं? देखें पूरी लिस्ट

    Shardiya Navratri 2025: व्रत रखना शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन व्रत खोलने के समय गलत खानपान सेहत पर भारी पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप व्रत खोलते समय सही चीजों का चयन करें और कुछ चीजों से दूरी बनाकर रखें।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 02:38:06 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 02:38:06 PM (IST)
    Fasting Tips: व्रत खोलने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं? देखें पूरी लिस्ट

    लाइफस्टाइल डेस्क। व्रत रखना शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन व्रत खोलने के समय गलत खानपान सेहत पर भारी पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप व्रत खोलते समय सही चीजों का चयन करें और कुछ चीजों से दूरी बनाकर रखें।

    व्रत के लिए सबसे अच्छी चीजें (Fasting Foods)

    1. नारियल पानी

    व्रत खोलते ही सबसे पहले नारियल पानी पीना शरीर को एनर्जी देता है। यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है और थकान दूर करता है।

    2. खजूर

    खजूर फाइबर और नेचुरल शुगर से भरपूर होते हैं। व्रत खोलने के लिए खजूर खाना पाचन तंत्र को तुरंत सक्रिय करता है और शरीर को ऊर्जा देता है।

    3. ताजे फल

    पपीता, केला, सेब, संतरा जैसे फल व्रत खोलने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। ये हल्के, आसानी से पचने वाले और विटामिन्स से भरपूर होते हैं।

    4. दही

    दही व्रत के बाद शरीर को ठंडक देता है और पेट को आराम पहुंचाता है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं।

    5. नींबू पानी या छाछ

    नींबू पानी और छाछ शरीर को हाइड्रेट रखने और पाचन में मददगार होते हैं। इन्हें व्रत खोलने के तुरंत बाद लेना फायदेमंद है।

    6. हल्का दलिया या खिचड़ी

    अगर आप व्रत के बाद खाना चाहते हैं तो हल्का दलिया या मूंग दाल की खिचड़ी सबसे अच्छा विकल्प है। यह पचने में आसान और पौष्टिक होती है।

    व्रत खोलते समय किन चीजों से बचना जरूरी है?

    1. तली-भुनी चीजें

    व्रत के बाद पेट संवेदनशील हो जाता है। ऐसे में पकौड़े, पूरी, समोसे जैसी तली-भुनी चीजें तुरंत खाने से गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या हो सकती है।

    2. ज्यादा मीठा

    व्रत खोलने के बाद बहुत ज्यादा मिठाइयां या शुगर युक्त ड्रिंक्स लेने से ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है।

    3. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स

    सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा व्रत खोलते समय बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। ये पेट में एसिडिटी और गैस बढ़ाते हैं।

    4. मसालेदार खाना

    व्रत खोलते ही बहुत मसालेदार और भारी खाना लेने से पेट खराब हो सकता है। ऐसे में हल्का और पौष्टिक भोजन करना ही सही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.