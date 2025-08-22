Sleeping Position:आप किस पोजीशन में सोते हैं, इससे भी शख्सियत का पता चलता है

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। क्या आप कभी सुबह नींद से उठे हैं और खुद को चादर के नीचे पाया है? खैर, हम सभी उस स्थिति में रहे हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी नींद की स्थिति आपके व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में बहुत कुछ कहती है। सोना केवल आरामदायक होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक स्थिति और लोगों के एक-दूसरे से संबंध बनाने के तरीके को भी दर्शाता है।

अवचेतन मन उन स्थितियों को निर्धारित करता है जिनमें लोग रात में खुद को पाते हैं, जिससे सोने का समय कई लोगों के लिए अनजाने में व्यक्तित्व परीक्षा बन जाता है। माना जाता है कि सोने की स्थिति आपके आंतरिक स्व की एक खिड़की होती है। सोने की स्थिति व्यक्ति के छिपे हुए व्यक्तित्व लक्षणों को प्रकट करती है कि आप अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या स्वतंत्र और कई अन्य विशेषताएं हैं।

हालाँकि नींद के माध्यम से शरीर को फिर से ऊर्जा मिलती है, लेकिन यह एक ऐसा माध्यम भी है जो कई बार आदतों, भावनाओं और यहां तक कि तनाव के स्तर को भी दर्शाता है। यहां कुछ सोने की स्थितियां दी गई हैं जिन्हें डिकोड किया गया है और जो आपके व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में कुछ कहती हैं। सोने की स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व लक्षण भ्रूण की स्थिति यदि आपकी नींद की स्थिति बच्चे की तरह मुड़ी हुई है, तो यह दर्शाता है कि आप बाहर से थोड़े सतर्क हैं लेकिन अंदर से नरम हैं। आप दिन में एक स्वतंत्र और सख्त व्यक्ति के रूप में सामने आ सकते हैं, लेकिन रात में, आप बस इतना चाहते हैं कि खुद को एक कंबल में लपेट लें और दुनिया को बाहर कर दें।

घातक स्थिति में सोने वाले का व्यक्तित्व लक्षण व्यक्ति एक संवेदनशील आत्मा है और इस स्थिति को आरामदायक भोजन के बराबर माना जाता है। नींद और स्वास्थ्य बहाल करने के लिए 5 व्यावहारिक सुझाव लॉग पोजीशन लॉग पोजीशन तब होती है जब कोई व्यक्ति दोनों हाथ नीचे और पैर सीधे करके करवट लेकर सोता है। लॉग पोजीशन में सोने वाले का व्यक्तित्व लक्षण लॉग पोजीशन में सोने वाले व्यक्ति को काफी शांत, मिलनसार और भरोसेमंद माना जाता है। कहा जाता है कि वे मिलनसार होते हैं और आसानी से घुल-मिल जाते हैं, मिलनसार होते हैं और आमतौर पर अच्छी हंसी के लिए तैयार रहते हैं। इच्छुक की स्थिति यदि आप दोनों हाथों को सीधे अपने सामने फैलाकर सोते हैं, तो आप एक इच्छुक स्लीपर हैं। इच्छुक स्थिति में सोने वाले का व्यक्तित्व लक्षण यह नींद शैली दर्शाती है कि व्यक्ति खुले विचारों वाला होता है और लक्ष्यों का पीछा करना पसंद करता है और इसलिए अपनी बाहें खोलकर आगे बढ़ता है। वे लोगों पर थोड़ा शक भी करते हैं। सोने की स्थिति और व्यक्तित्व लक्षण (छवि क्रेडिट: कैनवा) सैनिक की स्थिति यह नींद की स्थिति तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी पीठ के बल सीधा लेटकर सोता है और उसकी बाहें उसकी भुजाओं पर सीधी होती हैं। सैनिक स्थिति में सोने वाले का व्यक्तित्व लक्षण सैनिक की स्थिति दर्शाती है कि सोने वाले शायद शांत, गंभीर होते हैं और अपने लिए उच्च मानक रखते हैं। वे खर्राटे भी लेते हैं। स्टारफिश पोजीशन स्टारफिश पोजीशन वह होती है जिसमें आप अपने हाथ और पैर फैलाकर लेटते हैं जैसे कि आप स्नो एंजेल बना रहे हों।

स्टारफिश पोजीशन में सोने वाले का व्यक्तित्व लक्षण यह पोजीशन बताती है कि एक व्यक्ति एक उदार, वफादार दोस्त होता है जो हमेशा सुनने के लिए तैयार रहता है जब किसी को अपनी बात कहने की जरूरत होती है। वे लोगों के लिए वहां रहना पसंद करते हैं और जरूरी नहीं कि वे सुर्खियों में रहना पसंद करते हों और किनारे से खुश रहते हों। फ्रीफॉल पोजीशन जब पेट के बल सोते समय सिर को बगल की ओर मोड़कर और हाथों को तकिये के नीचे रखा जाता है, तो इसे फ्रीफॉल पोजीशन कहा जाता है। हालांकि, फ्रीफॉल पोजीशन से गर्दन में खिंचाव हो सकता है। फ्रीफॉल पोजीशन में सोने वाले का व्यक्तित्व लक्षण फ्रीफॉल पोजीशन में सोने वाले बोल्ड, आउटगोइंग और साथ रहने में मजेदार होते हैं। ऐसा लगता है कि उनके दैनिक जीवन में एक आत्मविश्वासपूर्ण ऊर्जा होती है, लेकिन गहराई से, वे आलोचना के प्रति थोड़े संवेदनशील हो सकते हैं। हगर पोजीशन कुछ लोगों की आधिकारिक नींद की स्थिति नहीं होती है; ऐसा लगता है कि वे अपने तकिये, कंबल या यहाँ तक कि अपने साथी को जीवन रेखा की तरह पकड़ने में बहुत व्यस्त हैं। हंगर पोजीशन में सोने वाले का व्यक्तित्व लक्षण हंगर पोजीशन में सोने वाले स्नेही, देखभाल करने वाले और शायद थोड़े भावुक होते हैं। वे करीबी रिश्तों को महत्व देते हैं और अपने नरम पक्ष को दिखाने से नहीं डरते। "जो भी हो" स्थिति बहुत सारे लोग करवटें बदलते हैं और रात भर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। वे भ्रूण अवस्था में शुरू हो सकते हैं, स्टारफिश में बदल सकते हैं, फिर फ्रीफॉल में जाग सकते हैं।