शरीर में इन 2 Vitamin की कमी से आते हैं बुरे विचार, ये चीजें खाने से दूर होगी समस्या
Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 09:09:02 AM (IST)
Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 09:16:51 AM (IST)
डिजिटल डेस्क। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव और नकारात्मक विचार आना आम बात हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ तनाव ही नहीं, बल्कि शरीर में विटामिन-B12 और विटामिन-D की कमी भी एक बड़ी वजह हो सकती है।
रिसर्च के अनुसार, इन दोनों विटामिन्स की कमी मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है और अवसाद (Depression), थकान, चिंता और बार-बार बुरे ख्याल आने जैसी समस्याओं को बढ़ा सकती है।
विटामिन B12 की कमी के नुकसान
- दिमागी थकान और याददाश्त कमजोर होना
- मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन बढ़ना
- डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स आना
- नसों की कमजोरी और सुन्नपन महसूस होना
विटामिन B12 से भरपूर चीजें
- दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स
- अंडा, मछली और चिकन
- फोर्टिफाइड सीरियल्स
- हरी पत्तेदार सब्जियां और बीन्स
विटामिन D की कमी के नुकसान
- डिप्रेशन और चिंता की समस्या
- बार-बार थकान और नींद की कमी
- हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द
- इम्यून सिस्टम कमजोर होना
विटामिन D के स्रोत
- सुबह की धूप सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत
- अंडे की जर्दी और फैटी फिश (सैल्मन, टूना)
- दूध और ऑरेंज जूस जैसे फोर्टिफाइड फूड्स
- मशरूम
मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बैलेंस डाइट
अगर आप बार-बार नकारात्मक सोच और मानसिक तनाव से परेशान हैं तो अपने डाइट में विटामिन-B12 और विटामिन-D से भरपूर खाद्य पदार्थ जरूर शामिल करें। साथ ही, नियमित रूप से धूप लेना, एक्सरसाइज करना और पर्याप्त नींद लेना मानसिक सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है।