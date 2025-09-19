इन बीमारियों में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए मूंग दाल, जानें सेहत से जुड़े बड़े नुकसान
Mung Beans Side Effects: मूंग की दाल को हेल्दी और आसानी से पचने वाली दाल माना जाता है। यह प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह दाल नुकसानदायक साबित हो सकती है।
Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 08:37:22 AM (IST)
Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 09:46:10 AM (IST)
Side Effects of Moong Dal
लाइफस्टाइल डेस्क। मूंग की दाल को हेल्दी और आसानी से पचने वाली दाल माना जाता है। यह प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह दाल नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको नीचे बताई गई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो मूंग दाल खाने से पहले जरूर सोचें।
1. हाई यूरिक एसिड के मरीज
मूंग दाल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। हाई यूरिक एसिड वाले लोगों के लिए यह नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन से यूरिक एसिड का लेवल और बढ़ सकता है। इसलिए ऐसे मरीज मूंग दाल को या तो बिल्कुल न खाएं या बहुत सीमित मात्रा में ही खाएं।
2. किडनी स्टोन की समस्या
किडनी स्टोन के मरीजों को मूंग दाल खाने से बचना चाहिए। इसमें मौजूद ऑक्सलेट स्टोन की समस्या को बढ़ा सकते हैं। अगर पहले से ही स्टोन की परेशानी है, तो मूंग दाल आपके लिए सही विकल्प नहीं है।
3. लो ब्लड शुगर वाले लोग
जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल अक्सर कम रहता है, उन्हें मूंग की दाल से परहेज करना चाहिए। इसमें मौजूद कुछ तत्व ब्लड शुगर को और भी नीचे कर सकते हैं, जिससे चक्कर आना, कमजोरी और गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है।
4. गैस और ब्लोटिंग की समस्या
जरूरत से ज्यादा मूंग दाल खाने से पेट में गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। कई बार इसकी कच्ची भूसी उल्टी, दस्त और पेट खराब होने का कारण भी बन जाती है। इस समस्या से बचने के लिए मूंग दाल को अच्छी तरह पका कर और सही तरीके से चबाकर खाना जरूरी है।
इन बीमारियों में धुली मूंग से बचें
कुछ और हेल्थ कंडीशंस में भी मूंग दाल से बचना चाहिए। अगर आपको अर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस या स्पोंडलाइटिस जैसी समस्या है, तो धुली मूंग दाल न खाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शरीर में कफ बढ़ाती है, जिससे इन बीमारियों की परेशानी और बढ़ सकती है।