    Tooth Sensitivity: सर्दियों में क्यों बढ़ती है दांतों में सेंसिटिविटी? जानें इसके कारण और घरेलू नुस्खे

    Tooth Sensitivity Home Remedies: सर्दियों में दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या बढ़ने लगती है। ठंडी या गर्म खाने-पीने से दांतों में झनझनाहट या दर्द महसूस हो सकता है। ऐसे में, कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 03:47:51 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 03:47:51 PM (IST)
    दांतों में सेंसिटिविटी के घरेलू उपाय।

    HighLights

    1. ठंड के मौसम में लार का स्राव घटता है।
    2. खाने-पीने के बाद ब्रश करना जरूरी है।
    3. ठंडे की जगह गुनगुना पानी पीना चाहिए।

    लाइफस्टाइल डेस्क। ठंड का मौसम भले ही सुकूनभरा लगे, लेकिन यह शरीर के साथ-साथ दांतों की सेहत पर भी असर डालता है। इस मौसम में दांतों की सेंसिटिविटी (संवेदनशीलता) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

    ठंडे या गर्म खाने-पीने की चीजें दांतों में झनझनाहट और दर्द का कारण बन रही हैं। जयारोग्य अस्पताल के दंत रोग विभाग में रोजाना 25 से 30 मरीज इस समस्या के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं।

    सर्दी में घटता है लार का स्राव

    दंत रोग विभाग के विभागाध्यक्ष और दंत विशेषज्ञ (Dental Specialists) डॉ. के.आर. खांडे के अनुसार, सर्दियों में तापमान में उतार-चढ़ाव से मुंह के अंदर के सॉफ्ट टिशू सूखने लगते हैं। इससे लार का स्राव कम हो जाता है, जो मुंह की प्राकृतिक सफाई में मदद करता है।

    लार की कमी के कारण मुंह में बैक्टीरिया बढ़ते हैं और यही कारण है कि कैविटी, मसूड़ों की सूजन और सेंसिटिविटी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं।

    उन्होंने बताया कि ठंड में लोग पानी कम पीते हैं, जिससे मुंह की नमी घटती है। यही वजह है कि संक्रमण और दांतों के कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है।

    खाने-पीने के बाद ब्रश करना जरूरी

    सर्दियों में लोग चाय, कॉफी और स्नैक्स के साथ मीठी चीजें खाने के शौकीन होते हैं। डॉ. खांडे बताते हैं कि मीठा बैक्टीरिया को आकर्षित करता है, जिससे मसूड़ों में संक्रमण और कैविटी की समस्या बढ़ जाती है।

    अगर मीठा खाएं तो उसके बाद दांत साफ करें। साथ ही, रात में ब्रश किए बिना न सोएं।

    सेंसिटिव टूथपेस्ट और सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल

    अगर आपके दांत ठंड में सेंसिटिव महसूस होते हैं, तो सेंसिटिव टूथपेस्ट और सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश का प्रयोग करें। ये दांतों को नुकसान पहुंचाए बिना सफाई करते हैं और सेंसिटिविटी कम करने में मदद करते हैं।

    ठंडे की जगह गुनगुना पानी पिएं

    दंत विशेषज्ञ डॉ. आशीष माहेश्वरी सलाह देते हैं कि सर्दियों में ठंडा पानी पीने से दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इसलिए हमेशा गुनगुना पानी पिएं। साथ ही बहुत गर्म भोजन करने से भी बचें, क्योंकि यह मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है।


    घरेलू नुस्खे भी हैं कारगर

    • नमक और सरसों के तेल से हल्की मालिश करने से मसूड़ों में रक्त संचार बढ़ता है और बैक्टीरिया खत्म होते हैं।

    • लांग चबाने से दांतों के दर्द और झनझनाहट में राहत मिलती है। लांग में मौजूद एंटीसेप्टिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व संक्रमण को रोकते हैं।

    सर्दियों में दांतों की आम समस्याएं

    • कैविटी (दांतों में कीड़े लगना)

    • झनझनाहट या सेंसिटिविटी

    • इंफेक्शन या मुंह की बदबू

    • जबड़ों में दर्द

    • मसूड़ों में सूजन और रक्तस्राव

