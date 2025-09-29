Painful Urination: पेशाब करते समय क्यों होता है दर्द? जानें इससे छुटकारा पाने के घरेलू उपाय

लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल की बदलती लाइफस्टाइल के कारण कई समस्याएं होने लगती है। इन्हीं में से एक हैं पेशाब से जुड़ी दिक्कतें। पेशाब के दौरान दर्द या जलन महसूस होना आम बात है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह आगे चलकर गंभीर परेशानी का कारण बन सकती है। मेडिकल भाषा में इसे डिस्यूरिया (Dysuria) कहा जाता है।

इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे - यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI), पथरी, शरीर में पानी की कमी या फिर गुप्त रोग। आइए जानते हैं पेशाब के दौरान दर्द होने पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है।

पेशाब के दौरान दर्द से बचने के उपाय (Home Remedies for Burning Urine)

1. पर्याप्त पानी पिएं

शरीर में पानी की कमी होने पर यूरिन गाढ़ा हो जाता है, जिससे पेशाब करते समय जलन और दर्द महसूस हो सकता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। पानी अधिक पीने से बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं और संक्रमण की संभावना कम होती है।

2. जेनिटल एरिया को साफ रखें

इंफेक्शन से बचने के लिए जेनिटल एरिया की साफ-सफाई बेहद जरूरी है। पेशाब करने के बाद एरिया को पानी से साफ करें और गीलेपन को पोंछकर सूखा लें। इससे बैक्टीरिया पनपने की संभावना घट जाती है।

3. बार-बार पेशाब करें

पेशाब रोककर रखना यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) का बड़ा कारण बनता है। जितनी बार पेशाब लगे उतनी बार करें। इससे बैक्टीरिया मूत्राशय में जमा नहीं होते और दर्द या जलन की समस्या कम होती है।

4. डाइट में बदलाव करें

तेज मसालेदार भोजन, कैफीन, अल्कोहल और जंक फूड यूरिनरी ट्रैक्ट को प्रभावित करते हैं। अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल, सब्जियां, नारियल पानी और तरल पदार्थ शामिल करें। इससे शरीर को ठंडक मिलेगी और इंफेक्शन से राहत मिलेगी।

5. डॉक्टर से जरूर मिलें

अगर दर्द या जलन लगातार बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह गंभीर इंफेक्शन, किडनी स्टोन या अन्य रोग का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह के अनुसार दवा लें।