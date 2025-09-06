पीरियड्स में महिलाओं को सिर धोने और मंदिर जाने से क्यों रोका जाता है? जानें धार्मिक और वैज्ञानिक कारण

डिजिटल डेस्क। भारत में महिलाओं और पीरियड्स को लेकर कई मान्यताएं और परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। अक्सर लड़कियों को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि मासिक धर्म (Menstruation) के दौरान उन्हें कई नियमों का पालन करना चाहिए। इनमें मंदिर न जाना, सिर न धोना, रसोई में प्रवेश न करना जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मान्यताओं के पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं।

समाज में फैली भ्रांतियां पीरियड्स को अक्सर 'अशुद्ध' माना गया है, जिसके चलते महिलाओं को इस दौरान मंदिर और पूजा-घर में जाने से रोका जाता है। कई जगहों पर उन्हें रसोई के काम और घर के अन्य कामों से भी दूर रखा जाता है। कई लोग मानते हैं कि शरीर से निकलने वाले रक्त के कारण मंदिर अपवित्र हो सकता है।

कई जगहों पर तो महिलाओं को पहले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रजकी तक कहा जाता है। हालांकि समय के साथ सोच में बदलाव आया है और धीरे-धीरे लोग इसे प्राकृतिक प्रक्रिया मानने लगे हैं। धार्मिक संदर्भ और कथाएं 1. द्रौपदी का प्रसंग महाभारत काल में जब द्रौपदी मासिक धर्म से गुजर रही थीं, तब उन्हें आराम करने की सलाह दी गई थी। इसी समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ और भगवान श्रीकृष्ण ने उनकी रक्षा की। इस प्रसंग से यह समझा जाता है कि पीरियड्स में महिलाओं को आराम की आवश्यकता होती है। 2. कामाख्या देवी की कथा असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में देवी सती के गर्भ अंग की पूजा होती है। मान्यता है कि यहां देवी तीन दिन तक मासिक धर्म से गुजरती हैं। इस दौरान मंदिर बंद रहता है और चौथे दिन कपड़े को प्रसाद स्वरूप भक्तों को दिया जाता है। इसे ब्लीडिंग गॉडेस की पूजा कहा जाता है।