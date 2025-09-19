मेरी खबरें
    क्यों जरूरी है Passport? जानें ऑनलाइन अप्लाई करने का आसान तरीका

    Indian Passport: अक्सर लोग मानते हैं कि पासपोर्ट बनवाना एक झंझट भरा काम है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को आसान बना दिया है और अब इसे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई (How to Apply for Passport Online) कर सकते हैं। आइए जानते हैं स्टेप बाई स्टेप तरीका-

    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 08:59:53 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 09:01:58 AM (IST)
    क्यों है जरूरी पासपोर्ट?

    1. भारत में पासपोर्ट अप्लाई करने का तरीका।
    2. पासपोर्ट अप्लाई की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड।
    3. अपॉइंटमेंट बुक करें और फीस जमा करें।

    लाइफस्टाइल डेस्क। पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह आपकी अंतरराष्ट्रीय पहचान का प्रमाण भी है। कई बार इसे एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ के रूप में भी स्वीकार किया जाता है।

    अगर आप विदेश पढ़ाई, नौकरी, टूरिज्म या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके पास एक वैलिड Indian Passport होना अनिवार्य है।

    इसके बिना किसी भी अन्य देश की यात्रा संभव नहीं है। अक्सर लोग मानते हैं कि पासपोर्ट बनवाना एक झंझट भरा काम है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

    अब इसे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई (How to Apply for Passport Online) कर सकते हैं। आइए जानते हैं स्टेप बाई स्टेप तरीका।

    भारत में पासपोर्ट अप्लाई करने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

    1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें

    सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं और ‘New User Registration’ पर क्लिक करके अकाउंट बनाएं। इसमें आपको नाम, ईमेल, जन्म तिथि, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसी जानकारी भरनी होगी।

    2. लॉगिन करें और एप्लिकेशन फॉर्म भरें

    रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें और 'Apply for Fresh Passport/ Reissue Passport' विकल्प चुनें। यहां अपना पर्सनल डिटेल, पता और परिवार से जुड़ी जानकारी भरें।

    3. जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें

    अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसमें आमतौर पर-

    • पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी)

    • एड्रेस प्रूफ (बिजली बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड)

    • जन्म प्रमाण (बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिक सर्टिफिकेट)

    4. अपॉइंटमेंट बुक करें और फीस जमा करें

    इसके बाद नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) में अपॉइंटमेंट बुक करें और फीस ऑनलाइन भरें।

    • नॉर्मल पासपोर्ट फीस- 1500 रुपये से शुरू

    • Tatkal पासपोर्ट फीस- अधिक

    5. PSK/POPSK पर विजिट करें

    अपॉइंटमेंट की तारीख पर केंद्र पर पहुंचें। यहां आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, साथ ही फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक लिए जाएंगे।

    6. पुलिस वेरिफिकेशन

    पासपोर्ट जारी होने से पहले पुलिस आपके पते पर वेरिफिकेशन करेगी। रिपोर्ट पास होने पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

    7. पासपोर्ट डिस्पैच और डिलीवरी

    सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर स्पीड पोस्ट से आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

    • नॉर्मल पासपोर्ट- 15-20 दिन में

    • Tatkal पासपोर्ट- 1-3 वर्किंग डे में

