क्यों जरूरी है Passport? जानें ऑनलाइन अप्लाई करने का आसान तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क। पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह आपकी अंतरराष्ट्रीय पहचान का प्रमाण भी है। कई बार इसे एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ के रूप में भी स्वीकार किया जाता है।
अगर आप विदेश पढ़ाई, नौकरी, टूरिज्म या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके पास एक वैलिड Indian Passport होना अनिवार्य है।
इसके बिना किसी भी अन्य देश की यात्रा संभव नहीं है। अक्सर लोग मानते हैं कि पासपोर्ट बनवाना एक झंझट भरा काम है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को आसान बना दिया है।
अब इसे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई (How to Apply for Passport Online) कर सकते हैं। आइए जानते हैं स्टेप बाई स्टेप तरीका।
सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं और ‘New User Registration’ पर क्लिक करके अकाउंट बनाएं। इसमें आपको नाम, ईमेल, जन्म तिथि, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसी जानकारी भरनी होगी।
रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें और 'Apply for Fresh Passport/ Reissue Passport' विकल्प चुनें। यहां अपना पर्सनल डिटेल, पता और परिवार से जुड़ी जानकारी भरें।
अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसमें आमतौर पर-
इसके बाद नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) में अपॉइंटमेंट बुक करें और फीस ऑनलाइन भरें।
अपॉइंटमेंट की तारीख पर केंद्र पर पहुंचें। यहां आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, साथ ही फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक लिए जाएंगे।
पासपोर्ट जारी होने से पहले पुलिस आपके पते पर वेरिफिकेशन करेगी। रिपोर्ट पास होने पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर स्पीड पोस्ट से आपके पते पर भेज दिया जाएगा।