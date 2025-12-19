Face Cover करके सोना क्यों है खतरनाक? सर्दियों में बढ़ जाता है हेल्थ रिस्क, एक्सपर्ट्स ने बताया इसके पीछे का विज्ञान

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचने के लिए लोग अक्सर घर की खिड़कियां-दरवाजे बंद कर लेते हैं और सोते समय कंबल पूरी तरह ओढ़ लेते हैं। लेकिन यह आदत सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, खासकर जब लोग चेहरा ढककर सोते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में कमरे में वेंटिलेशन कम हो जाता है और ऑक्सीजन का स्तर घटने लगता है, जिससे शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है।

डॉक्टरों के मुताबिक, चेहरा ढककर सोने से शरीर को मिलने वाली ऑक्सीजन 15 से 20 प्रतिशत तक कम हो सकती है। इससे फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और व्यक्ति को बिना किसी स्पष्ट कारण के असहजता महसूस होने लगती है। कई बार लोग सिरदर्द, बेचैनी या थकान की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, लेकिन असली वजह उनकी सोने की गलत आदतें होती हैं।