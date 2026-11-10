'काश उस दिन ऐसा न किया होता!' जानिए दिमाग के सीखने के तरीके और ओवरथिंकिंग के बीच का फर्क

लाइफस्टाइल डेस्क। इंसानी दिमाग का काम सिर्फ वर्तमान में होने वाली घटनाओं को समझना नहीं, बल्कि पुराने अनुभवों से सीखना भी है। जब हमसे कोई गलती होती है या किसी घटना का नतीजा हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता, तो दिमाग उसे याद रख सकता है ताकि भविष्य में वैसी स्थिति से बचा जा सके।

लेकिन परेशानी तब शुरू होती है, जब सीख लेने के बाद भी व्यक्ति उसी घटना को बार-बार दोहराने लगता है। वह सोचता रहता है कि अगर उस समय दूसरा फैसला लिया होता तो क्या होता। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक, तनाव, अपराधबोध, असफलता का डर और आत्मविश्वास की कमी इस तरह की सोच को बढ़ा सकते हैं।

कई बार सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां देखकर भी लोग अपनी पुरानी गलतियों और फैसलों की तुलना करने लगते हैं। इससे पछतावा और खुद को दोष देने की भावना बढ़ सकती है। ओवरथिंकिंग का नींद और मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ता है? पुरानी घटनाओं के बारे में लगातार सोचते रहने से तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है। व्यक्ति को सोने में परेशानी हो सकती है, एकाग्रता प्रभावित हो सकती है और छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। अगर यह आदत लंबे समय तक बनी रहे, तो यह चिंता और डिप्रेशन से भी जुड़ी हो सकती है। हालांकि, सिर्फ पुरानी बातें याद आने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। इसकी गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि यह सोच कितनी बार आती है और रोजमर्रा की जिंदगी को कितना प्रभावित करती है। पुरानी गलतियों के बारे में सोचना कैसे कम करें? 1. गलती और अपनी पहचान को अलग रखें: कोई फैसला गलत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद गलत इंसान हैं। खुद को लगातार दोष देने के बजाय घटना से मिली सीख पर ध्यान दें। 2. सोचने के लिए समय तय करें: अगर कोई पुरानी बात बार-बार परेशान कर रही है, तो उसके बारे में सोचने के लिए दिन में कुछ समय तय कर सकते हैं। बाकी समय ध्यान वर्तमान के कामों पर लगाने की कोशिश करें।