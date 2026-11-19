लाइफस्टाइल डेस्क। ठंड शुरू होते ही खानपान की आदतें बदलने लगती हैं। सुबह की चाय के साथ मूंगफली और गुड़, बाजार में मिलने वाली गजक-रेवड़ी और खाने की थाली में सरसों का साग, बथुआ और मेथी नजर आने लगती है। मध्यप्रदेश में मुरैना की गजक और ग्वालियर की मिठाइयां सर्दियों की पहचान हैं, तो छत्तीसगढ़ में पारंपरिक साग-सब्जियों और मोटे अनाज से कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन क्या सर्दियों में सचमुच शरीर को ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है? क्या गुड़ और तिल खाने से शरीर गर्म रहता है? और क्या ठंड में पानी कम पीना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है? आइए जानते हैं सर्दियों में डाइट से जुड़ी जरूरी बातें।

सर्दियों में शरीर की पोषण संबंधी जरूरतें कैसे बदलती हैं? ठंड के मौसम में शरीर अपना सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए ऊर्जा खर्च करता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को सर्दियों में ज्यादा कैलोरी खानी चाहिए। ऊर्जा की जरूरत उम्र, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य और मौसम के तापमान पर निर्भर करती है।

इस मौसम में डाइट में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। गाजर, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग, मूली और शकरकंद जैसी मौसमी सब्जियां भोजन में शामिल की जा सकती हैं। ये शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ डाइट में विविधता भी लाती हैं। गुड़, तिल, मूंगफली और गजक: स्वाद के साथ पोषण भी सर्दियों में गुड़, तिल और मूंगफली खाने की परंपरा पुरानी है। इन चीजों में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें सीमित मात्रा में खाना जरूरी है। गुड़: इसमें थोड़ी मात्रा में आयरन और अन्य मिनरल्स होते हैं। हालांकि, इसे आयरन की कमी का इलाज नहीं मानना चाहिए।

तिल: कैल्शियम, हेल्दी फैट और कुछ प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं।

मूंगफली: इसमें प्रोटीन, फाइबर और अनसैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं। इसे भूनकर स्नैक के तौर पर खा सकते हैं।

गजक और रेवड़ी: तिल और गुड़ से बनने वाली ये मिठाइयां सर्दियों में लोकप्रिय हैं, लेकिन इनमें चीनी और कैलोरी भी होती हैं। इसलिए इन्हें रोजाना ज्यादा मात्रा में खाने से बचना चाहिए। मध्यप्रदेश के मुरैना की गजक को खास पहचान मिली हुई है। यह तिल और गुड़ से तैयार होने वाली पारंपरिक मिठाई है। इसकी पहचान इतनी खास है कि इसे भौगोलिक संकेतक (GI) भी मिला है। India +1 छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खाने में भी है सर्दियों का पोषण छत्तीसगढ़ में सर्दियों के दौरान स्थानीय अनाज और मौसमी खाद्य पदार्थों से कई पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। कोदो-कुटकी की खिचड़ी: इसमें दाल और सब्जियां मिलाकर पौष्टिक भोजन तैयार किया जा सकता है। दल फरा: चावल के आटे और दाल से बनने वाला भाप में पका व्यंजन है।

मडिया यानी रागी: इससे पेय और दूसरे व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इसमें कैल्शियम और फाइबर पाया जाता है।

मौसमी साग: सरसों, बथुआ, पालक और दूसरी स्थानीय पत्तेदार सब्जियां विटामिन और मिनरल्स देती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क प्रकाशन में भी दल फरा, कोदो-कुटकी की खिचड़ी और मडिया अम्बिल जैसे पारंपरिक व्यंजनों का उल्लेख किया गया है। ठंड में प्यास कम लगती है, क्या पानी पीना भी कम कर देना चाहिए? सर्दियों में पसीना कम आने और प्यास का एहसास घटने के कारण कई लोग पानी पीना कम कर देते हैं। लेकिन शरीर को सर्दियों में भी पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। पानी की कमी से सिरदर्द, थकान, कब्ज और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।