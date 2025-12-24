सर्दियों में खाली पेट जरूर खाएं ये 5 चीजें, शरीर रहेगा तंदुरुस्त; होगा मौसमी बीमारियों से बचाव

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। ठंड में इम्युनिटी कमजोर होना, पाचन से जुड़ी दिक्कतें, सर्दी-खांसी और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में अगर सुबह की शुरुआत सही चीजों से की जाए, तो शरीर पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहता है। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, सर्दियों में कुछ चीजें खाली पेट खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में।

1. गुनगुना पानी सर्दियों में सुबह उठते ही खाली पेट गुनगुना पानी पीना बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। गुनगुना पानी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, कब्ज की समस्या दूर करता है और शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है। चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू या शहद भी मिला सकते हैं।

2. भीगे हुए बादाम रात में 4-5 बादाम भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट छिलका उतारकर खाएं। सर्दियों में बादाम शरीर को गर्मी देने के साथ-साथ दिमाग को तेज बनाते हैं। इनमें मौजूद विटामिन-ई, हेल्दी फैट और प्रोटीन इम्युनिटी मजबूत करते हैं और त्वचा को भी हेल्दी रखते हैं। 3. आंवला या आंवले का रस आंवला विटामिन-सी का बेहतरीन स्रोत है, जो सर्दियों में होने वाली सर्दी-खांसी और संक्रमण से बचाव करता है। खाली पेट आंवला खाने या उसका रस पीने से पाचन सुधरता है, बालों और त्वचा को फायदा मिलता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।