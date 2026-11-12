मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

Winter Season: ठंड के मौसम में घर की बालकनी और गार्डन को बना सकते हैं हरा-भरा

सब्जियों में पालक, मेथी, धनिया, मूली, गाजर, मटर, गोभी, टमाटर और मूली की खेती घर के गमलों में भी आसानी से की जा सकती है। इसके लिए बहुत बड़े गार्डन की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी जगह और सही जानकारी के साथ बालकनी में भी सुंदर किचन गार्डन तैयार किया जा सकता है।

By Deepti MuleyEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 01:42:14 PM (IST)Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 01:49:19 PM (IST)
Winter Season: ठंड के मौसम में घर की बालकनी और गार्डन को बना सकते हैं हरा-भरा
बालकनी में गार्डन का मजा।

HighLights

  1. ठंड के मौसम में घर की बालकनी और गार्डन को बना सकते हैं हरा-भरा
  2. विशेषज्ञ बोले सही धूप, पानी और खाद से पौधों में आएगी नई जान
  3. सर्दियों का मौसम गार्डनिंग के लिए बेहतर, पौधों को मिलती है अच्छी ग्रोथ

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सर्दियों का मौसम जहां सेहत और खानपान के लिहाज से खास होता है, वहीं यह गार्डनिंग के शौकीनों के लिए भी सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस मौसम में तापमान अनुकूल रहने के कारण कई तरह के फूलों, सब्जियों और सजावटी पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है। यही वजह है कि इन दिनों घरों की बालकनी, छत और गार्डन में हरियाली बढ़ाने के लिए लोग नए पौधे लगा रहे हैं।

गार्डनिंग एक्सपर्ट के अनुसार सर्दियों में पौधों को सही देखभाल मिले तो वे तेजी से विकसित होते हैं और उनमें फूल व फल भी अच्छी तरह आते हैं। सर्दियों में गुलाब, गेंदा, पिटूनिया, डहेलिया, कैलेंडुला, पैंजी, फ्लॉक्स और पेटूनिया जैसे फूलों के पौधे लगाए जा सकते हैं।


वहीं सब्जियों में पालक, मेथी, धनिया, मूली, गाजर, मटर, गोभी, टमाटर और मूली की खेती घर के गमलों में भी आसानी से की जा सकती है। इसके लिए बहुत बड़े गार्डन की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी जगह और सही जानकारी के साथ बालकनी में भी सुंदर किचन गार्डन तैयार किया जा सकता है। सर्दियों का मौसम नए पौधे लगाने और पुराने पौधों की देखभाल करने के लिए अच्छा अवसर है।

इस समय पौधों को संतुलित धूप, सीमित पानी और जैविक खाद मिले तो उनकी जड़ें मजबूत होती हैं और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। गार्डनिंग में नियमित देखभाल सबसे जरूरी है। पौधों को उनकी प्रकृति के अनुसार वातावरण देना चाहिए। इससे घर का छोटा सा कोना भी सुंदर और हरा-भरा बन सकता है।

पौधों के लिए फायदेमंद है सर्दियों की धूप

गार्डनिंग एक्सपर्ट सुनीता शर्मा के अनुसार सर्दियों में मिलने वाली हल्की धूप पौधों के विकास के लिए फायदेमंद होती है। गर्मियों की तेज धूप की तुलना में इस मौसम की धूप पौधों को कम नुकसान पहुंचाती है। हालांकि, हर पौधे की धूप की जरूरत अलग होती है। फूलों और सब्जियों के अधिकांश पौधों को रोजाना 4 से 6 घंटे धूप देना बेहतर रहता है। वहीं छायादार पौधों को ऐसी जगह रखना चाहिए, जहां उन्हें पर्याप्त रोशनी मिले लेकिन सीधी तेज धूप न पड़े।

जरूरत के अनुसार ही करें पानी का इस्तेमाल

ठंड के मौसम में पौधों की पानी की जरूरत कम हो जाती है। ऐसे में रोजाना बिना मिट्टी जांचे पानी डालना नुकसानदायक हो सकता है। अधिक पानी देने से जड़ों में सड़न और फंगस की समस्या हो सकती है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि गमले की मिट्टी को ऊपर से छूकर देखें। यदि मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें। सुबह के समय पौधों को पानी देना बेहतर रहता है, ताकि दिन में अतिरिक्त नमी सूख सके।

जैविक खाद से बढ़ेगी पौधों की ग्रोथ

पौधों को स्वस्थ रखने के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों का होना जरूरी है। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट, गोबर की अच्छी तरह सड़ी खाद और घर में तैयार जैविक खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर 15 से 20 दिन में पौधों की जरूरत के अनुसार खाद देना फायदेमंद रहता है। गमलों की मिट्टी को समय-समय पर हल्का गुड़ाई करके भुरभुरा भी बनाना चाहिए, जिससे जड़ों तक हवा पहुंच सके।

इन बातों का भी रखें ध्यान

  • सूखी और पीली पत्तियों को समय-समय पर हटाते रहें।

  • गमलों में पानी निकासी के लिए छेद जरूर रखें।

  • पौधों को अत्यधिक ठंडी हवा और पाले से बचाएं।

  • नए पौधे लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी और बीज चुनें।

  • कीट लगने पर नीम आधारित जैविक उपाय अपनाएं।

  • एक ही गमले में जरूरत से ज्यादा पौधे न लगाएं।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।