Winter Season: ठंड के मौसम में घर की बालकनी और गार्डन को बना सकते हैं हरा-भरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सर्दियों का मौसम जहां सेहत और खानपान के लिहाज से खास होता है, वहीं यह गार्डनिंग के शौकीनों के लिए भी सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस मौसम में तापमान अनुकूल रहने के कारण कई तरह के फूलों, सब्जियों और सजावटी पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है। यही वजह है कि इन दिनों घरों की बालकनी, छत और गार्डन में हरियाली बढ़ाने के लिए लोग नए पौधे लगा रहे हैं।

गार्डनिंग एक्सपर्ट के अनुसार सर्दियों में पौधों को सही देखभाल मिले तो वे तेजी से विकसित होते हैं और उनमें फूल व फल भी अच्छी तरह आते हैं। सर्दियों में गुलाब, गेंदा, पिटूनिया, डहेलिया, कैलेंडुला, पैंजी, फ्लॉक्स और पेटूनिया जैसे फूलों के पौधे लगाए जा सकते हैं।

वहीं सब्जियों में पालक, मेथी, धनिया, मूली, गाजर, मटर, गोभी, टमाटर और मूली की खेती घर के गमलों में भी आसानी से की जा सकती है। इसके लिए बहुत बड़े गार्डन की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी जगह और सही जानकारी के साथ बालकनी में भी सुंदर किचन गार्डन तैयार किया जा सकता है। सर्दियों का मौसम नए पौधे लगाने और पुराने पौधों की देखभाल करने के लिए अच्छा अवसर है। इस समय पौधों को संतुलित धूप, सीमित पानी और जैविक खाद मिले तो उनकी जड़ें मजबूत होती हैं और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। गार्डनिंग में नियमित देखभाल सबसे जरूरी है। पौधों को उनकी प्रकृति के अनुसार वातावरण देना चाहिए। इससे घर का छोटा सा कोना भी सुंदर और हरा-भरा बन सकता है।