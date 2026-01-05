Winter Lip Care: सर्दियों में ही क्यों ज्यादा फटते हैं होंठ, जानिए कारण... सॉफ्ट और हेल्दी रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क: सर्दियों में त्वचा की नमी कम होने से कई समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर होंठों (Winter Lip Care Routine) पर दिखाई देता है। सर्दियों में होंठों का रूखापन, फटना और काला होना आम समस्या है। ठंडी और शुष्क हवा होंठों की नमी को तेजी से सोख लेती है। घर के हीटर या ब्लोअर की गर्म हवा भी होंठों को रूखा और फटने योग्य बनाती है।

इसके अलावा, सर्दियों में प्यास कम लगने के कारण लोग कम पानी पीते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) सीधे होंठों पर दिखती है। वहीं, बार-बार होंठ चाटना और लार में मौजूद एंजाइम्स भी होंठ की नमी को नुकसान पहुंचाते हैं।