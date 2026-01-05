Winter Lip Care: सर्दियों में ही क्यों ज्यादा फटते हैं होंठ, जानिए कारण... सॉफ्ट और हेल्दी रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
Winter Lip Care Routine: सर्दियों के मौसम में स्किन से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक असर होंठों पर दिखाई देता है। ठंडी और शुष्क हवा, घर ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 05:22:28 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 05:31:44 PM (IST)
सर्दियों में होंठों का रूखापन, फटना और काला होना आम समस्या है।
HighLights
- सर्दियों में होंठ सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं
- ठंडी हवा और कम नमी होंठ सूखाती हैं
- पानी कम पीने से होंठ ड्राई और फटते हैं
लाइफस्टाइल डेस्क: सर्दियों में त्वचा की नमी कम होने से कई समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर होंठों (Winter Lip Care Routine) पर दिखाई देता है। सर्दियों में होंठों का रूखापन, फटना और काला होना आम समस्या है। ठंडी और शुष्क हवा होंठों की नमी को तेजी से सोख लेती है। घर के हीटर या ब्लोअर की गर्म हवा भी होंठों को रूखा और फटने योग्य बनाती है।
इसके अलावा, सर्दियों में प्यास कम लगने के कारण लोग कम पानी पीते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) सीधे होंठों पर दिखती है। वहीं, बार-बार होंठ चाटना और लार में मौजूद एंजाइम्स भी होंठ की नमी को नुकसान पहुंचाते हैं।
आयरन और विटामिन B की कमी भी होंठों को सूखने और फटने के लिए जिम्मेदार है। विशेषज्ञों का कहना है कि हेल्दी डाइट से लिप्स की त्वचा मजबूत रहती है।
फटे होंठों से राहत पाने के उपाय (Remedies for chapped lips)
- दिन में पर्याप्त पानी पिएं।
- घर में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें।
- होंठों पर बार-बार जीभ न लगाएं।
- हफ्ते में 2 बार हल्का स्क्रब करें।
- शहद और घी से डीप केयर करें।
- सही और मॉइस्चराइजिंग लिप बाम का इस्तेमाल करें।
इन उपायों से होंठ सर्दियों में सॉफ्ट, स्वस्थ और चमकदार बने रहते हैं।
सर्दियों में होंठ फटने के मुख्य कारण (Chapped Lips Reasons)
- पानी की कमी (Dehydration) – सर्दियों में प्यास कम लगने के कारण कम पानी पीना होंठों को ड्राई और फटा बना देता है।
- सही देखभाल न करना – लिप बाम न लगाना या सूखी त्वचा पर कोई मॉइस्चराइजेशन न करना भी कारण बनता है।
- होंठ चाटने की आदत – बार-बार होंठ चाटने से लार में मौजूद एंजाइम्स होंठों की नमी को नुकसान पहुंचाते हैं।
- हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल – घर या ऑफिस में गर्म हवा होंठों को अतिरिक्त ड्राई कर देती है।
- ठंडी हवा और कम नमी – शुष्क हवा होंठों की नमी सोख लेती है, जिससे रूखापन और दरारें पैदा होती हैं।
- विटामिन और आयरन की कमी – विटामिन बी और आयरन की कमी से होंठों की त्वचा कमजोर हो जाती है।