लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में घूमने का मतलब सिर्फ पहाड़ों पर बर्फ देखना या किसी बड़े शहर की सैर करना नहीं है। अगर आप भीड़भाड़ से दूर शांत वातावरण में छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश के जंगल और प्रकृति के बीच बसे पर्यटन स्थल एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। सतपुड़ा, मढ़ई और तवा का इलाका सर्दियों में पर्यटकों को जंगल सफारी, बोटिंग, वन्यजीवों को देखने और प्रकृति के करीब समय बिताने का मौका देता है। यहां सुबह जंगल की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज और शाम को झील के किनारे ढलते सूरज का नजारा छुट्टियों को खास बना सकता है।

सतपुड़ा में जंगल सफारी और प्रकृति का अनुभव सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के प्रमुख वन पर्यटन स्थलों में शामिल है। यहां घने जंगल, पहाड़ियां, नदियां और अलग-अलग तरह के वन्यजीव देखने को मिलते हैं। सर्दियों में जंगल का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहता है, जिससे सफारी और प्रकृति की सैर का अनुभव बेहतर हो सकता है।

यहां पर्यटक जंगल सफारी के दौरान बाघ, तेंदुआ, भालू, गौर, हिरण और कई तरह के पक्षियों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि वन्यजीवों का दिखना पूरी तरह प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सतपुड़ा की खासियत यह है कि यहां जंगल को देखने के कई तरीके उपलब्ध हैं। जंगल सफारी के अलावा कुछ क्षेत्रों में निर्धारित गतिविधियों और नियमों के तहत पैदल प्रकृति की सैर और अन्य अनुभव भी मिल सकते हैं। जो लोग शहर की भागदौड़ से ब्रेक लेना चाहते हैं, उनके लिए जंगल के बीच समय बिताना एक अलग तरह का अनुभव हो सकता है। मढ़ई में जंगल, नदी और एडवेंचर मढ़ई सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र है। यह क्षेत्र जंगल और नदी के आसपास बसा है, जहां पर्यटकों को प्रकृति के अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं। यहां जंगल सफारी के साथ-साथ बोटिंग का अनुभव भी पर्यटकों को आकर्षित करता है।

मढ़ई पहुंचने के बाद पर्यटक जंगल के आसपास बने रिसॉर्ट और होमस्टे में ठहर सकते हैं। सुबह जल्दी जंगल सफारी पर जाना और शाम को नदी किनारे समय बिताना यहां के ट्रैवल अनुभव का हिस्सा हो सकता है। सर्दियों में यहां का मौसम घूमने के लिए अनुकूल रहता है। हालांकि सुबह और रात के समय तापमान कम हो सकता है, इसलिए गर्म कपड़े साथ रखना जरूरी है। जंगल के शांत वातावरण में समय बिताने के साथ यहां फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग में रुचि रखने वाले लोगों को भी अच्छा अनुभव मिल सकता है। तवा में बोटिंग और झील के किनारे सुकून तवा क्षेत्र अपनी विशाल जलराशि और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तवा बांध और जलाशय के आसपास का क्षेत्र सर्दियों में घूमने के लिए खास आकर्षण रखता है। यहां बोटिंग और पानी के आसपास प्राकृतिक नजारों का आनंद लिया जा सकता है। तवा जलाशय के आसपास सर्दियों में कई प्रवासी पक्षी भी दिखाई देते हैं। पक्षियों को देखने और प्रकृति की तस्वीरें लेने में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए यह जगह खास हो सकती है। यहां की शाम खास तौर पर शांत होती है। पानी के किनारे बैठकर सूर्यास्त देखना और शहर की आवाजों से दूर समय बिताना छुट्टियों का अच्छा अनुभव बन सकता है। तवा क्षेत्र में उपलब्ध बोटिंग और अन्य गतिविधियों की सुविधा मौसम और स्थानीय संचालन के अनुसार बदल सकती है। जंगल के बीच ठहरने का अनुभव भी है खास सतपुड़ा, मढ़ई और तवा क्षेत्र में जंगल के आसपास बने रिसॉर्ट, इको-स्टे और कुछ स्थानीय आवास पर्यटकों को प्रकृति के करीब रहने का अनुभव देते हैं। कई जगहों पर खुले वातावरण, जंगल के दृश्य और स्थानीय खानपान का अनुभव मिलता है।