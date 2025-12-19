ठंड में वर्कआउट करते समय बढ़ सकता है हार्ट अटैक का खतरा, जानें बचाव के जरूरी नियम

लाइफस्टाइल डेस्क: सर्दियों के मौसम में वर्कआउट करना फायदेमंद होने के साथ कुछ मामलों में जोखिम भरा भी हो सकता है। ठंड के दौरान शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए हृदय को सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इस कारण व्यायाम करते समय चोट, मांसपेशियों में खिंचाव और हार्ट से जुड़ी परेशानियों का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सही सावधानियां अपनाई जाएं, तो इन जोखिमों से काफी हद तक बचा जा सकता है।

ठंड में मांसपेशियों पर क्या असर पड़ता है न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, अत्यधिक ठंड में शरीर हाथ-पैरों से रक्त को अंदरूनी अंगों की ओर भेज देता है, ताकि जरूरी अंग गर्म रह सकें। इससे मांसपेशियों और जोड़ों में अकड़न आ जाती है। ऊतक सख्त होने से खिंचाव या चोट लगने की आशंका बढ़ जाती है। अचानक कूदने या तेज मूवमेंट से हैमस्ट्रिंग जैसी मांसपेशियों को झटका लग सकता है।