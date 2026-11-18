नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। महिलाएं अक्सर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां परिवार के सदस्यों से भी साझा करने में संकोच करती हैं। शर्म, झिझक और लापरवाही के कारण वे कई बार बीमारी को नजरअंदाज करती रहती हैं। इससे सामान्य दिखने वाली समस्या भी धीरे-धीरे गंभीर हो सकती है।

समय रहते बीमारी की वजह पता चल जाए तो उपचार आसान होता है। महिलाओं को असामान्य लक्षण छिपाने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। यह सलाह मंगलवार को हेलो नईदुनिया कार्यक्रम में वेदांत हास्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ. प्रतिभा तोमर ने दी। वे शाम चार से पांच बजे तक नईदुनिया कार्यालय में मौजूद रहीं और महिला पाठकों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि बीमारी के बारे में खुलकर बात करने से शुरुआती दौर में उसकी पहचान और सही उपचार संभव है। इससे अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सकता है। कार्यक्रम में यूरिन इंफेक्शन, लगातार सर्दी-खांसी, वजन बढ़ने, अधिक नींद आने, अंदरूनी अंगों के संक्रमण और मासिक धर्म संबंधी समस्याओं पर सवाल पूछे गए। पाठकों के सवाल और डाॅ. तोमर के जवाब सवाल—मुझे यूरिन इंफेक्शन की समस्या है? सुनीता सिंह, ग्वालियर जवाब—यूरिन इंफेक्शन के कई कारण हो सकते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखें। यूरिन कल्चर जांच से संक्रमण के कारक बैक्टीरिया की पहचान और सही एंटीबायोटिक चुनने में मदद मिलती है। पर्याप्त पानी पीएं और समस्या बने रहने पर चिकित्सक से परामर्श लें।