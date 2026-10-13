'वर्क फ्रॉम होम' से महिलाओं में डिप्रेशन 20% घटा, अकेलापन का खतरा डबल, लेकिन इनके बीच यह वर्किंग मॉडल सबसे परफेक्ट!

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम/रिमोट वर्किंग) की सुविधा आईटी (IT) क्षेत्र के एंप्लॉय के लिए जहां आवाजाही के तनाव से राहत लेकर आई है, वहीं इसके साथ नई मेंटल और भावनात्मक चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। रायपुर में आईटी सेक्टर के 400 से अधिक एंप्लॉय पर किए गए एक रिसर्च में यह महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है।

यह रिसर्च डॉ. पूर्ति नागेश द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें रिमोट वर्किंग का एंप्लॉय के मेंटल हेल्थ, सामाजिक जीवन और कार्य-जीवन संतुलन (Work-Life Balance) पर पड़ने वाले प्रभावों का गहराई से विश्लेषण किया गया है। महिलाओं के लिए राहत: डिप्रेशन में 20% की कमी रिसर्च के अनुसार, रोजाना ऑफिस आने-जाने के तनाव और समय की बर्बादी खत्म होने से महिलाओं के डिप्रेशन (अवसाद) के स्तर में लगभग 20 % तक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, घर से काम करने के दौरान नौकरी के टारगेट (Work Targets) के साथ-साथ घरेलू कामकाज, बच्चों की देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारियों का दोहरा बोझ बना रहता है। कई मामलों में इस दोहरे दबाव के कारण महिलाओं में मेंटल थकान (Mental Fatigue) और भावनात्मक तनाव में वृद्धि देखी गई है। स्पेशलिसेट के अनुसार, पारिवारिक सहयोग और निजी समय की उपलब्धता हर महिला के मेंटल हेल्थ को अलग तरह से प्रभावित करती है।