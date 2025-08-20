World Mosquito Day 2025: मच्छरों के डंक से तेजी से बढ़ रहा 5 जानलेवा बीमारियों का खतरा, जानें भगाने के देसी उपाय

डिजिटल डेस्क। हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस (World Mosquito Day 2025) मनाया जाता है। यह दिन ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस (Sir Ronald Ross) की याद में मनाया जाता है। रोनाल्ड रॉस ने वर्ष 1897 में यह खोज की थी कि मादा एनोफिलाइन मच्छर (Female Anopheline Mosquito) इंसानों में मलेरिया फैलाती है। उनके इसी शोध के बाद दुनिया को मलेरिया और मच्छरों से जुड़ी बीमारियों की गंभीरता का पता चला।

क्यों मनाया जाता है World Mosquito Day? वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाने का उद्देश्य लोगों को मच्छरों से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मच्छर केवल एक छोटा सा कीड़ा नहीं है, बल्कि सैकड़ों घातक बीमारियों का वाहक है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ज़ीका वायरस और यलो फीवर जैसी जानलेवा बीमारियां मच्छरों से ही फैलती हैं।