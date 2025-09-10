मेरी खबरें
    World Suicide Prevention Day 2025: क्यों मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस? जानें कब हुई इसकी शुरुआत?

    World Suicide Prevention Day History: डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी दिक्कतें कई बार इतने गंभीर रूप ले लेती हैं कि व्यक्ति आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाता है। इसी जागरूकता को बढ़ाने और लोगों को आत्महत्या रोकथाम के उपाय बताने के लिए हर साल 10 सितंबर को ‘विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस (WSPD)’ मनाया जाता है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 08:00:19 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 08:25:42 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क। आज के समय में बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ते तनाव के कारण लोग मानसिक समस्याओं का शिकार होते जा रहे हैं। डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी दिक्कतें कई बार इतने गंभीर रूप ले लेती हैं कि व्यक्ति आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाता है। यह न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।

    इसी जागरूकता को बढ़ाने और लोगों को आत्महत्या रोकथाम के उपाय बताने के लिए हर साल 10 सितंबर को ‘विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस (World Suicide Prevention Day - WSPD)’ मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को संदेश देना कि आत्महत्या रोकी जा सकती है और समय पर मदद लेने से जीवन को बचाया जा सकता है।

    विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का इतिहास

    दुनियाभर में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे थे। इस समस्या को लेकर वैश्विक स्तर पर गंभीर प्रयासों की आवश्यकता थी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ (IASP) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मिलकर 2003 से ‘वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे’ की शुरुआत की। तब से हर साल यह दिन 10 सितंबर को दुनियाभर में मनाया जाता है।

    इस दिन का महत्व

    • लोगों को यह संदेश देना कि आत्महत्या रोकी जा सकती है।

    • आत्महत्या से जुड़े सामाजिक स्टीग्मा को कम करना।

    • मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत को प्रोत्साहित करना ताकि लोग मदद लेने में हिचकिचाएँ नहीं।

    • परिवार और समाज में ऐसा माहौल बनाना जिससे व्यक्ति को सहारा और सकारात्मक ऊर्जा मिल सके।

    विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 की थीम

    हर साल इस दिन को एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। 2025 के लिए थीम है 'Creating Hope Through Action' (एक्शन के जरिए आशा जगाना)। इसका अर्थ है कि छोटे-छोटे कदम भी किसी की जिंदगी बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं

