World Suicide Prevention Day 2025: क्यों मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस? जानें कब हुई इसकी शुरुआत?

डिजिटल डेस्क। आज के समय में बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ते तनाव के कारण लोग मानसिक समस्याओं का शिकार होते जा रहे हैं। डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी दिक्कतें कई बार इतने गंभीर रूप ले लेती हैं कि व्यक्ति आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाता है। यह न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।

इसी जागरूकता को बढ़ाने और लोगों को आत्महत्या रोकथाम के उपाय बताने के लिए हर साल 10 सितंबर को ‘विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस (World Suicide Prevention Day - WSPD)’ मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को संदेश देना कि आत्महत्या रोकी जा सकती है और समय पर मदद लेने से जीवन को बचाया जा सकता है।