विश्व पर्यटन दिवस पर छत्तीसगढ़ को बड़ा तोहफा, हाईवे पर बनेंगे 'हाईटेक वे-साइड एमिनिटीज सेंटर'; डोमिनोज-KFC के साथ मिलेगा छत्तीसगढ़ी स्वाद!

लाइफस्टाइल डेस्क। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने प्रदेश में पर्यटन और सड़क यात्रा (Road Travel) को विश्वस्तरीय बनाने के लिए एक बड़ी योजना का प्लान तैयार किया है। राज्य के प्रमुख हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों और पर्यटकों को अब रास्ते में आधुनिक शहरों जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी।

पर्यटन मंडल रायपुर-जगदलपुर, रायपुर-बिलासपुर और बिलासपुर-कोरबा जैसे प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर 'हाईटेक वे-साइड एमिनिटीज सेंटर' (यात्री सुविधा केंद्र) बनाने जा रहा है। एक ही परिसर में मिलेंगी ये सभी अत्याधुनिक सुविधाएं इन वे-साइड सेंटरों को सर्वसुविधायुक्त मल्टीप्लेक्स मॉडल पर तैयार किया जाएगा, जहां यात्रियों को यह सभी सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध होंगी- ईवी चार्जिंग और फ्यूल: इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए 'ईवी चार्जिंग स्टेशन' और पारंपरिक वाहनों के लिए 'पेट्रोल पंप'।

पार्किंग: कारों, टूरिस्ट बसों और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग व्यवस्था।

स्वच्छता सुविधा: यात्रियों के लिए 24/7 साफ-सुथरे और हाइजीनिक शौचालय।

रेस्ट रूम: लंबी दूरी के सफर के दौरान यात्रियों के सुस्ताने और आराम करने के लिए सुरक्षित स्थान। फूड कोर्ट: ब्रांडेड पिज्जा-बर्गर के साथ महकेगा 'छत्तीसगढ़ी स्वाद' इन सुविधा केंद्रों का मुख्य आकर्षण विशाल फूड कोर्ट होगा- ब्रांडेड आउटलेट्स: अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांड्स जैसे डोमिनोज (Domino's), पिज्जा हट (Pizza Hut) और केएफसी (KFC) के आउटलेट्स लाने की योजना है।

पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन: देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को राज्य के पारंपरिक स्वादों से परिचित कराने के लिए स्थानीय व्यंजनों के विशेष स्टॉल्स होंगे। यहां चीला, फरा, ठेठरी, खुरमी, चौसेला, बोरे-बासी, देहरौरी और अंगाकर रोटी जैसे प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे जाएंगे।