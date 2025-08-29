खाना खाने के बाद करें ये 3 योगासन, गैस और ब्लोटिंग से तुरंत मिलेगी राहत
Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 11:16:23 AM (IST)
Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 11:24:03 AM (IST)
HighLights
- खाना खाने के बाद पेट फूलना।
- खाना खाने के बाद योगासन।
- पेट दर्द से राहत देने वाले योग।
डिजिटल डेस्क। कई बार खाना खाने के बाद पेट दर्द, गैस या फूलने जैसी समस्या हो जाती है। यह दिक्कत अपच, गलत खानपान या ज्यादा खाने के कारण भी हो सकती है। अगर यह समस्या बार-बार होती है तो इसके लिए दवाइयों पर निर्भर रहने के बजाय आप योग की मदद ले सकते हैं।
कुछ आसान योगासन पाचन तंत्र को मजबूत करने और गैस की समस्या को दूर करने में बेहद कारगर साबित होते हैं।
क्यों होता है खाना खाने के बाद पेट फूलना?
पेट फूलने या दर्द की समस्या तब होती है जब हमारा पाचन तंत्र भोजन को सही तरीके से पचाने में असमर्थ हो जाता है। इसमें मुख्य कारण हो सकते हैं -
- ज्यादा तैलीय या मसालेदार खाना
- जल्दी-जल्दी भोजन करना
- ओवरईटिंग (ज्यादा खाना)
- तनाव और अनियमित जीवनशैली
पेट फूलने और दर्द से राहत देने वाले 3 योगासन
1. पवनमुक्तासन (Wind Relieving Pose)
- यह आसन पेट से गैस बाहर निकालने और पाचन में सुधार करने के लिए सबसे प्रभावी है।
- पीठ के बल लेटकर घुटनों को छाती से लगाएं और हाथों से पकड़ें। सिर को उठाकर घुटनों से मिलाएं।
- इस आसन को रोजाना 2–3 मिनट तक करने से पेट फूलने की समस्या कम होती है।
2. वज्रासन (Vajrasana)
- खाने के बाद बैठने के लिए यह सबसे अच्छा आसन माना जाता है।
- घुटनों के बल बैठकर एड़ियों पर बैठें और रीढ़ सीधी रखें।
- इसे 5–10 मिनट तक करने से खाना जल्दी पचता है और गैस की समस्या कम होती है।
3. त्रिकोणासन (Trikonasana)
- यह आसन शरीर को स्ट्रेच करने के साथ-साथ पेट और कमर की मांसपेशियों को एक्टिव करता है।
- खड़े होकर पैरों को फैलाएं और हाथों को फैलाकर एक तरफ झुकें।
- इसे दोनों ओर 1-2 मिनट करें। इससे पेट में जमी गैस और भारीपन दूर होता है।
ध्यान रखने योग्य बातें
- इन योगासनों को खाली पेट या खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद करें।
- अगर लगातार पेट दर्द या एसिडिटी रहती है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें।
- योग को रोजाना 15–20 मिनट की प्रैक्टिस से ही असर दिखना शुरू हो जाएगा।