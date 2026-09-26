बिना न्यूनतम बैलेंस की शर्त के भी बैंक में खोल सकते हैं खाता, बुनियादी बचत बैंक जमा में मिलती है सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : बैंक खाताधारकों के सामने अक्सर खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की चुनौती हाेती है। हालांकि, बुनियादी बचत बैंक जमा, यानी बीएसबीडी खाता यह समस्या खत्म कर सकता है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना ज्यादा शर्तों के बैंक में बचत खाता खोलना चाहते हैं।

इस खाते को खोलने के लिए बड़ी रकम जमा करने की जरूरत नहीं होती। इसमें न्यूनतम राशि रखने की भी कोई मजबूरी नहीं है। ग्राहक सामान्य बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और खाते में पैसे जमा भी कर सकते हैं।

बुनियादी बचत बैंक जमा खाता एक सामान्य बचत खाते की तरह होता है बुनियादी बचत बैंक जमा खाता एक सामान्य बचत खाते की तरह होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बैंकिंग सुविधा आसानी से उपलब्ध कराना है। इस खाते को खोलने के लिए ग्राहक को बैंक में बड़ी रकम जमा करने की जरूरत नहीं होती। इस खाते में सबसे खास बात यह है कि न्यूनतम शेष रखने की कोई जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर खाते में कुछ समय के लिए कोई पैसा नहीं बचता है, तब भी केवल इस वजह से ग्राहक को खाते में एक तय रकम रखने की चिंता नहीं करनी पड़ती। बिना किसी शुरुआती जमा राशि के भी खोला जा सकता है बीएसबीडी खाता बिना किसी शुरुआती जमा राशि के भी खोला जा सकता है। यानी खाता खोलते समय ग्राहक के लिए कोई न्यूनतम रकम जमा करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा, खाते में हर समय एक निश्चित राशि रखना भी जरूरी नहीं है। अगर ग्राहक के खाते में कम पैसा है या कुछ समय के लिए कोई पैसा नहीं है, तो केवल न्यूनतम शेष न रखने के कारण खाता चलाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।