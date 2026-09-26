बिना न्यूनतम बैलेंस की शर्त के भी बैंक में खोल सकते हैं खाता, बुनियादी बचत बैंक जमा में मिलती है सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : बैंक खाताधारकों के सामने अक्सर खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की चुनौती हाेती है। हालांकि, बुनियादी बचत बैंक जमा, यानी बीएसबीडी खाता यह समस्या खत्म कर सकता है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना ज्यादा शर्तों के बैंक में बचत खाता खोलना चाहते हैं।
इस खाते को खोलने के लिए बड़ी रकम जमा करने की जरूरत नहीं होती। इसमें न्यूनतम राशि रखने की भी कोई मजबूरी नहीं है। ग्राहक सामान्य बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और खाते में पैसे जमा भी कर सकते हैं।
बुनियादी बचत बैंक जमा खाता एक सामान्य बचत खाते की तरह होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बैंकिंग सुविधा आसानी से उपलब्ध कराना है। इस खाते को खोलने के लिए ग्राहक को बैंक में बड़ी रकम जमा करने की जरूरत नहीं होती। इस खाते में सबसे खास बात यह है कि न्यूनतम शेष रखने की कोई जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर खाते में कुछ समय के लिए कोई पैसा नहीं बचता है, तब भी केवल इस वजह से ग्राहक को खाते में एक तय रकम रखने की चिंता नहीं करनी पड़ती।
बीएसबीडी खाता बिना किसी शुरुआती जमा राशि के भी खोला जा सकता है। यानी खाता खोलते समय ग्राहक के लिए कोई न्यूनतम रकम जमा करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा, खाते में हर समय एक निश्चित राशि रखना भी जरूरी नहीं है। अगर ग्राहक के खाते में कम पैसा है या कुछ समय के लिए कोई पैसा नहीं है, तो केवल न्यूनतम शेष न रखने के कारण खाता चलाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।
बीएसबीडी खाता आसानी से खोलने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है, तो बैंक के नियमों के अनुसार फार्म नंबर 60 दिया जा सकता है। खाता खोलते समय बैंक ग्राहक की पहचान और दूसरी जरूरी जानकारी की जांच करता है। इसके बाद बैंक की प्रक्रिया पूरी होने पर खाता खोला जाता है।
अगर किसी ग्राहक का पहले से किसी बैंक में सामान्य बचत खाता है, तो वह ग्राहक के अनुरोध पर उसे बीएसबीडी खाते में बदलने की सुविधा पा सकता है। इसके लिए ग्राहक को बैंक से संपर्क करना होगा। खाते को बदलने की प्रक्रिया बैंक के नियमों के अनुसार पूरी की जाती है। ग्राहक को इसके लिए बैंक द्वारा मांगी गई जरूरी जानकारी या दस्तावेज देने होंगे।
बीएसबीडी खाताधारक को बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं दी जाती हैं। इनमें एटीएम कार्ड भी शामिल है। एटीएम कार्ड की मदद से ग्राहक अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं और उपलब्ध दूसरी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इससे ग्राहक को हर छोटे काम के लिए बैंक की शाखा जाने की जरूरत कम हो जाती है।
हालांकि, बीएसबीडी खाते में पैसे निकालने या खाते से पैसे भेजने की सुविधा पर एक खास नियम है। खाताधारक हर महीने अधिकतम चार बार बिना प्रभार के आहरण कर सकते हैं। इन चार बार में केवल एटीएम से पैसे निकालना ही शामिल नहीं है। इसमें खाते से पैसे निकालने या भेजने के कई दूसरे तरीके भी शामिल होते हैं। इनमें एटीएम से आहरण के साथ-साथ आरटीजीएस, एनईएफटी, समाशोधन, इंटरनेट नामे, स्थायी अनुदेश और ईएमआई जैसे लेन-देन भी शामिल हो सकते हैं।
बीएसबीडी खाता रखने वाले ग्राहक के लिए उसी बैंक में एक और सामान्य बचत बैंक खाता रखने की अनुमति नहीं होती। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास किसी बैंक में बीएसबीडी खाता है, तो वह उसी बैंक में अलग से दूसरा बचत बैंक खाता नहीं खोल सकता।
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