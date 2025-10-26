मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    त्योहार पर जमकर लिया पकवानों का मजा तो अब इस तरह शरीर को डिटॉक्स कर पाएं एनर्जी

    त्योहारों में शरीर को जरूरत से ज्यादा नमक, शक्कर और तेल मिलता है, जिससे टॉक्सिंस जमा हो जाते हैं। ये टॉक्सिंस सुस्ती, पेट फूलना और वजन बढ़ने का कारण बनते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन शरीर से इन टॉक्सिंस को निकालकर पाचन तंत्र को संतुलित करता है, स्किन में निखार लाता है और ऊर्जा वापस लौटाता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 11:55:34 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 12:02:53 PM (IST)
    त्योहार पर जमकर लिया पकवानों का मजा तो अब इस तरह शरीर को डिटॉक्स कर पाएं एनर्जी
    डिटॉक्सिफिकेशन शरीर से टॉक्सिंस निकलकर बाहर हो जाते हैं। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. लगातार भारी खाने से शरीर पर असर पड़ता है।
    2. कान, अपच और पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं।
    3. डिटाक्सिफिकेशन से आती है शरीर के अंदर ऊर्जा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली खाने-पीने और देर रात तक चलने वाले उत्सव का समय है। इस दौरान मिठाइयां, नमकीन और तले-भुने पकवान हर जगह मौजूद रहते हैं। ऐसे में कोई भी डाइट प्लान बनाना आसान नहीं होता और लगातार भारी खाने से शरीर पर असर पड़ता है। थकान, अपच और पाचन संबंधी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में लोग अपने शरीर को थोड़ी राहत देने का प्लान बना उसे डिटॉक्स करने की तरफ बढ़े हैं।

    डिटॉक्स सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं, बल्कि पाचन तंत्र को संतुलित करने, स्किन निखारने और ऊर्जा वापस पाने का एक तरीका है। लोग एक्सपर्ट्स से सलाह लेकर डिटाक्सिफिकेशन करने में लगे हैं। डायटीशियन और चिकित्सक ने भी डिटाक्सिफिकेशन को लेकर जानकारी दी है।


    डिटॉक्स क्यों जरूरी है

    त्योहारों में शरीर को जरूरत से ज्यादा नमक, शक्कर और तेल मिलता है, जिससे टॉक्सिंस जमा हो जाते हैं। ये टॉक्सिंस सुस्ती, पेट फूलना और वजन बढ़ने का कारण बनते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन शरीर से इन टॉक्सिंस को निकालकर पाचन तंत्र को संतुलित करता है, स्किन में निखार लाता है और ऊर्जा वापस लौटाता है।

    डिटॉक्स कैसे करें

    • सुबह : नींबू और गुनगुना पानी पिएं। अजवाइन, सौंफ और जीरा भिगोकर दिनभर पिएं।

    • पानी : रोज कम से कम आठ गिलास पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या हर्बल चाय लें।

    • व्यायाम : 30 मिनट योग, वॉक या मेडिटेशन करें। 10 मिनट डीप ब्रीदिंग भी करें।

    • डिनर और नींद : हल्का और जल्दी डिनर लें। रोज 7-8 घंटे की नींद लें।

    • खाना : सब्जियां, सलाद, फल और दही-छाछ लें।

    • हल्का दिन : एक-दो दिन मूंग दाल खिचड़ी या सूप लें।

    • शक्कर और मैदा : कुछ दिन कम खाएं।

    स्वस्थ शरीर से मिलता असली मजा

    जब शरीर साफ और ऊर्जावान होता है, तो त्योहारों का मजा बिना थकान और पाचन की परेशानी के लिया जा सकता है। दीपावली के बाद यही सही समय है शरीर को डिटॉक्स और रीजुवनेट करने का। सीमा राणा, डायटीशियन

    तीन से चार दिन में शरीर साफ हो जाएगा

    काम की व्यस्तता में पानी कम पीते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस समय उबली सब्जियां, फल और सलाद खाएं। तीन से चार दिन में शरीर साफ हो जाएगा और फिर से ऊर्जा महसूस होगी। डा. नीतेश मुदगल, मेडिसिन विशेषज्ञ

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.