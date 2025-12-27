MP में हैरतअंगेज घटना, नल जल योजना के 18 लाख के पाइप जोधपुर ले गए बदमाश, फिल्मी स्टाइल में चोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, आलीराजपुर। जोबट के निकट ग्राम कालीखेतर में नल जल योजना के 18 लाख रुपये के पाइप फिल्मी स्टाइल में चोरी कर लिए गए। दरअसल यहां काम के दौरान कर्मचारी से कहा गया कि रतलाम से वाहन आ रहे हैं, इसमें पाइप भर दो। इसके बाद से पाइप वाहन में भरकर राजस्थान के जोधपुर ले गए। योजना का काम कर रही कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने जोधपुर से पाइप बरामद कर लिए हैं।

यह है पूरा मामला पुलिस के अनुसार कालीखेतर भागडी कलम फलिया जंगल क्षेत्र में हर घर नल जल योजना के तहत काम प्रचलित है। निजी कंपनी यहां काम कर रही है। यहां लाइन बिछाने के लिए पाइप रखे गए थे। मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हैदराबाद कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत श्रीनीवासुलु पिता शेशायाह चौडम ने बताया कि गत 28 नवंबर को यहां करीब 18 लाख रुपये के 111 नग पाइप डाले गए थे।

24 दिसंबर को निरीक्षण में मौके से पाइप गायब मिले। इस पर पुलिस ने जांच प्रारंभ की। विवेचना के दौरान घटनास्थल पर कार्यरत हाइड्रा मशीन चालक से पूछताछ करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि रतलाम ट्रांसपोर्ट से फोन आया था कि रतलाम से वाहन भेजे जा रहे हैं, जिनमें पाइप भरना है। इस संबंध में रतलाम ट्रांसपोर्ट से भेजे गए वाहनों के चालकों से पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि कालीखेतर से पाइप भरकर उन्हें जोधपुर राजस्थान में खाली किया गया। तत्पश्चात जोबट पुलिस द्वारा रतलाम ट्रांसपोर्ट से प्राप्त वाहन व मोबाइल नंबरों की जानकारी के आधार पर ललित जांगिड़ निवासी गरजवास खुर्द जोधपुर (राजस्थान) का मोबाइल नंबर चिह्नित किया गया।